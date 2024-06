Fiorentina, Palladino: "I giocatori li ho rincorsi per il mondo, mi odieranno già. Mercato? La società sa"

FIORENTINA

Presentato il nuovo tecnico viola: "Per me è un sogno e darò tutto me stesso"

© acffiorentina "Pensare che fino a 2 anni allenavo in Primavera e ora mi ritrovo ad allenare una squadra così ambiziosa per giocarmi l'Europa. Per me è un sogno e darò tutto me stesso. C'è tanto da fare e tanto da lavorare per portare grandi soddisfazioni alla società e ai tifosi". Raffaele Palladino si presenta così da neo allenatore della Fiorentina. "In questi anni è stato fatto un grande percorso, con il raggiungimento di finali importanti in Europa, per me è stimolante e cercheremo di fare del nostro meglio. Non mi piace fare promesse, ma daremo tutto con i ragazzi perché qui c'è tutto per costruire qualcosa di importante". Sul mercato: "Se vogliamo alzare l'asticella servono giocatori di qualità. La società lo sa, stiamo seguendo dei profili. Un attaccante? La società sa quello che serve. Portieri? Puntiamo su Terracciano".

Vedi anche fiorentina Fiorentina, ecco Palladino: "Darò tutto per questo club glorioso"

"I giocatori mi odieranno già, li ho rintracciati in giro per il mondo e chiamati uno per uno, li ho sentiti tutti carichi dopo la stagione intensa che hanno fatto. Per me è importante - ha proseguito Palladino in conferenza stampa - Ora si riposeranno, ma c'è grande voglia. Il Viola Park? Pazzesco, il più bello che abbia mai visto. Ti rendi conto della grandezza e dell'ambizione". E ancora: "Sono orgoglioso di rappresentare la bellissima realtà di Firenze, ma grazie al Monza che mi ha permesso di allenare in Serie A, al presidente Berlusconi e al dottor Galliani, per me maestro calcistico e umano. Ora sono strafelice e molto motivato per fare un grande percorso in un ambiente davvero fantastico". Sul modulo: "Non sono un integralista, mi piace cambiare e in questi due anni ho cambiato tanto. Vorrei iniziare con il 3-4-3 ma la Fiorentina viene dalla difesa a quattro perciò poi potremmo anche utilizzare quello durante l'anno".