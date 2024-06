Fiorentina, ecco Palladino: "Darò tutto per questo club glorioso"

L'ANNUNCIO

Il nuovo tecnico del club toscano: "Voglio portare la squadra più in alto possibile per questi splendidi tifosi"

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina e in occasione della conferenza stampa dei direttori viola Pradé e Ferrari è stato annunciato ufficialmente. L'ex tecnico del Monza ha firmato un contratto fino al 2026: "Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto qui fortemente - ha commentato velocemente Palladino -, in due minuti abbiamo trovato l'intesa su tutto. Sono felice di essere alla Fiorentina e darò tutto per questo club glorioso".

Palladino riceve una squadra reduce da due finali di Conference League consecutive perse, ma avrà anche l'occasione per riprovarci una terza volta. "Sono orgoglioso, carico e motivato, mi rendo conto di essere arrivato in una società importante. Cercherò di raggiungere tutti gli obiettivi per questa società, dando gioia a questi tifosi incredibili che mi hanno sempre colpito per la passione che ci mettono. Voglio portare la Fiorentina più in alto possibile".

Assente il presidente Commisso: "L'ho sentito al telefono, mi ha colpito il suo entusiasmo. Ha passione e valori umani, mi ha trasmesso tanta energia".

IL SALUTO DEL MONZA: "DUE ANNI MERAVIGLIOSI"