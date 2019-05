Fiorentina, Montella: "Tiriamo fuori il coraggio". Prandelli: "Niente paura, solo determinazione"

25/05/2019

Uno spareggio salvezza in pratica, decisamente a sorpresa. Fiorentina e Genoa si giocano la permanenza in Serie A nell'ultimo turno di campionato, sfidandosi al Franchi ma con un orecchio anche a San Siro per capire il destino dell'Empoli. I Viola di Montella possono anche pareggiare, ma la tranquillità non risiede da quelle parti: "Abbiamo lavorato sull'aspetto mentale - ha commentato Montella, che non sarà in panchina per squalifica, in conferenza -, per capire bene cosa sia successo nelle ultime sette partite. Di mezzo si è messo il destino, ma siamo padroni della nostra stagione e può diventare un momento di crescita. Dobbiamo mettere da parte la paura e tirare fuori il coraggio. La squadra avverte il clima teso in città, ma non c'è stata indifferenza e questo è molto importante".



La Fiorentina si ritrova a lottare per la salvezza dopo un campionato che a marzo sembrava già finito tranquillamente: "Sono situazioni in cui sono cascato anch'io, ma credo che la squadra si sia sempre impegnata e non si possa dire nulla ai ragazzi. Anche col Parma abbiamo costruito molto, di sicuro non ci è girato nulla a favore".



Certo le voci di passaggio di proprietà da Della Valle a Commisso non aiuta: "Ci mancava solo questa - ha sbottato Montella -, Commisso mi ha seguito anche quando ero al Milan ma per me sono soltanto voci". La testa è al Genoa: "Non dobbiamo pensare a contenere o gestire, dobbiamo scendere in campo per vincere o al massimo non perdere. Sono carico per questa nuova sfida da allenatore che mi attende, il ritiro l'ho deciso io per tenere il gruppo lontano da voci e rumors. Abbiamo bisogno di grinta e lucidità, l'aspetto tattico conterà solo in parte".



Una parte fondamentale la dovranno fare i tifosi: "Ci aiuteranno, quando c'è armonia con i sostenitori la paura si gestisce più facilmente. L'ambiente darà una grande mano ai ragazzi, dobbiamo fare risultato. Dovremo essere abili a capire velocemente i cambiamenti tattici durante la partita del Genoa, dovremo essere mentalmente al massimo".