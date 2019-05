Fiorentina: accordo Della Valle-Commisso per la cessione del club

25/05/2019

Questa volta mister Rocco ce l'ha fatta. Dopo aver fallito la "scalata" al Milan cinese un anno fa, l'imprenditore italo-americano Rocco Commisso è a un passo dal diventare il nuovo proprietario della Fiorentina . Lo scrive il New York Times , secondo cui la trattativa con Diego Della Valle , a New York in questi giorni per l'inaugurazione di uno store Tod's , sarebbe andata in porto per 135 milioni di euro. Annuncio possibile addirittura già lunedì.

CHI È COMMISSO

Ma chi è Rocco Commisso? Di lui si è parlato moltissimo un anno fa, perché entrò nella corsa al Milan e si sbilanciò pubblicamente manifestando l'interesse per il club allora in mano ai cinesi. Il suo interesse per il calcio è di lungo corso. Non solo i Cosmos, storica squadra made in Usa, ma anche gli accostamenti lontani (si parla del 2010) alla Roma - avrebbe potuto far parte della cordata Di Benedetto-Pallotta - e alla Sampdoria. Insomma, la Serie A è una sua fissazione. Per l'amore vero e proprio tocca aspettare qualche giorno. Di lui, per sua ammissione, si sa che da bimbo tifava Juventus. Una "macchia" sul suo passato che a Firenze sarebbero pronti a perdonargli.



Dal punto di vista imprenditoriale, Commisso è il proprietario di Mediacom, il quinto gruppo di tv via cavo d'America e un patrimonio stimato di più di 4 miliardi di dollari e quattromila dipendenti. È un emigrato italiano, nato in Calabria e spostatosi negli Stati Uniti con la famiglia a 12 anni, pagandosi gli studi fino a laurearsi alla Columbia University di cui è parte della Hall of Fame e il cui stadio, alla periferia nord di New York, gli è stato intitolato. Quella coi Cosmos è stata finora la sua unica avventura nella gestione di una società sportiva.