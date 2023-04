Fiorentina, Italiano: "Contenti di aver regalato un sogno a tutta Firenze"

QUI FIORENTINA

Il tecnico dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Avevamo preparato la gara per non concedere nulla alla Cremonese"

Vincenzo Italiano è il ritratto della felicità per aver conquistato la finale di Coppa Italia. "Abbiamo disputato una gara matura, è un traguardo fantastico, un regalo a questa gente - ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina ai microfoni di Coppa Italia Live - . Siamo contenti di aver regalato un sogno a tutta Firenze. Subire gol poteva compromettere una gara che ci vedeva in vantaggio, in Conference abbiamo rischiato, ma abbiamo imparato la lezione. Potevamo essere un po' più concentrati negli ultimi metri per trovare il gol. Avevamo preparato la gara per non concedere nulla alla Cremonese".

"Soddisfazione? Lo è per tutta la società e la squadra. È un'annata incredibile - ha aggiunto Italiano -. Continuiamo a spingere, ad andare forte nonostante fossimo alla 50esima partita stagionale. Abbiamo disputato una partita generosa anche stasera".

I tanti impegni su più fronti ha condizionato il cammino in campionato della Fiorentina. "Qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti, abbiamo giocato 18 partite in più di tante squadre. Mancano ancora 7 partite in campionato, possiamo fare ancora punti e rimetterci in marcia anche in campionato. Basta rimettere l'attenzione che avevamo in campo".

