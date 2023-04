Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: Viola in finale contro l'Inter

FIORENTINA-CREMONESE 0-0

La Viola, forte del 2-0 di Cremona, gestisce senza problemi al ritorno in una gara con pochissime emozioni e torna in finale

Coppa Italia: Fiorentina in finale dopo 9 anni



























E' Inter-Fiorentina la finale di Coppa Italia 2023 che si giocherà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo il 2-0 dell'andata, al Franchi la Viola pareggia 0-0 con la Cremonese e torna in finale della coppa nazionale a distanza di 9 anni e va alla caccia di un trofeo che manca dalla bellezza di 22 anni. Gara con pochissime emozioni quella di ritorno, con la squadra di Italiano che gestisce senza mai soffrire il doppio vantaggio di Cremona e quella di Ballardini che non ha la forza per fare un'altra impresa dopo le eliminazioni di Napoli e Roma.

LA PARTITA

Con il minimo sforzo la Fiorentina conquista l'11a finale di Coppa Italia e contro l'Inter andrà alla caccia del settimo trionfo. La Viola, dopo aver ipotecato la qualificazione all'andata, ha difeso il vantaggio senza patemi, risparmiando anche preziose energie in vista dei prossimi impegni, semifinale di Conference League su tutti. Alla fine ne è venuta fuori una gara con pochissime emozioni, anche per colpa di una Cremonese che non è riuscita mai a impensierire Terracciano e incapace di ripetere le imprese contro Napoli e Roma.

Italiano manda in panchina Martinez Quarta e Amrabat, entrambi diffidati e a rischio squalifica. A centrocampo largo a Castrovilli, confermato in attacco Cabral supportato dal terzetto Gonzalez-Barak-Ikoné. Ballardini deve fare a meno dello squalificato Aiwu e rivoluziona la sua Cremonese: in porta tocca a Sarr, davanti a lui la coppia Ferrari-Lochoshvili con Quagliata terzino sinistro. In attacco Galdames alle spalle di Afena-Gyan e Okereke. Le due squadre nel primo tempo del Franchi regalano pochissime emozioni, con i padroni di casa che si limitano a difendere il 2-0 dell'andata e i grigiorossi che non riescono mai a ripartire. Per lunghi tratti più che una semifinale di Coppa Italia sembra un allenamento, visto i ritmi davvero bassi. I due portieri Terracciano e Sarr non devono compiere alcuna parata e le uniche emozioni sono un paio di colpi di testa di Milenkovic (a lato) e Igor (centrale), oltre a un anticipo in scivolata di Lochoshvili su Cabral. Due i cartellini gialli sventolati da Marinelli: il primo per Ghiglione (gioco scorretto) e il secondo per Dodo (simulazione in area).

Visto che la Fiorentina ha spinto soprattutto a destra sull'asse Dodo-Ikoné, Ballardini prova a correre ai ripari e inserisce Valeri al posto di Ghiglione per aiutare Quagliata, spesso trovatosi uno contro due quando la Viola attaccava. Come nella prima frazione la gara non decolla e le occasioni si contano sulle dita di una mano. I lombardi hanno trovato maggiore profondità con l'ingresso di Dessers, ma Terracciano è stato impegnato solo in quale uscita e niente più. Poco lavoro anche per Sarr, spaventato solo dalle conclusioni a lato di Gonzalez e Cabral. In tale contesto il migliore in campo è stato il tifo della Fiorentina, che non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini. Ora contro l'Inter la grande chance di alzare un trofeo dopo 24 anni, oltre alla qualificazione per la Final Four di Supercoppa Italiana.

LE PAGELLE

Dodo 6,5 - Soprattutto nel primo tempo e nel finale di match è una spina nel fianco della difesa grigiorossa con le sue continue avanzate e accelerazioni da terzino votato all'attacco. Unico neo la simulazione in area di rigore nel primo tempo, giustamente punita con l'ammonizione.

Cabral 6 - L'impegno come sempre non manca, ma è ben marcato da Lochoshvili e la sua non è di certo una serata da ricordare. Sfiora il gol nel finale.

Ikoné 5 - Gara senza particolari guizzi dell'attaccante francese, poco ispirato e mai pericoloso. Non riesce mai a sfruttare l'ottimo lavoro di Dodo sulla sua fascia.

Lochoshvili 6,5 - Buona gara del difensore georgiano, vincitore del FIFA Fair Play Award 2022, sempre attento su Cabral. Una prestazione convincente e senza sbavature.

Okereke 5 - Dopo l'infortunio e le recenti panchine, Ballardini gli regala una maglia da titolare ma si vede che non è ancora al meglio. Non riesce mai ad andare in profondità e a prendere in velocità i centrali della Fiorentina. Una brutta serata.

Afena-Gyan 5 - Come il compagno di reparto non riesce proprio mai a rendersi pericoloso e non aiuta Quagliata sulla fascia. Una prestazione opaca come tutta la sua stagione a Cremona.

IL TABELLINO

FIORENTINA-CREMONESE 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6,5, Milenkovic 6, Igor 6 (19' st Ranieri 6), Biraghi 6; Mandragora 6, Castrovilli 5,5 (38' st Amrabat sv); Nico Gonzalez 5,5 (46' st Kouamé sv), Barak 5,5, Ikoné 5 (20' st Sottil 5,5); Cabral 6. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Martinez Quarta, Brekalo, Saponara, Duncan, Venuti, Terzic, Bianco, Jovic. All.: Italiano 6

Cremonese (3-4-1-2): Sarr 6; Sernicola 6, Ferrari 6, Lochoshvili 6,5, Quagliata 5,5 (23' st Buonaiuto 5); Ghiglione 5,5 (1' st Valeri 5,5), Meite 6, Pickel 6; Galdames 5; Afena-Gyan 5 (25' st Castagnetti 6), Okereke 5 (11' st Dessers 6). A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Ciofani, Bianchetti, Acella, Benassi, Basso Ricci. All.: Ballardini 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: -

Ammoniti: Ghiglione (C), Dodo (F), Igor (F), Sernicola (C)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha raggiunto la finale di Coppa Italia per la prima volta dalla stagione 2013/14 (con Vincenzo Montella allenatore).

La Fiorentina ha raggiunto la finale di Coppa Italia per l’11ª volta, meno solo di Juventus (21), Roma (16), Inter (15) e Milan (12).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite in tutte le competizioni (3N, 2P), dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 11 (1N).

La Fiorentina ha ottenuto due clean sheet di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo tra l’agosto e il dicembre 2012 (tre in quel caso).

La Cremonese non ha segnato nelle due partite di Coppa Italia contro la Fiorentina dopo che aveva realizzato 11 reti nelle precedenti quattro sfide.

Inoltre questa è stata la stagione in cui la Cremonese ha realizzato più gol in una singola edizione di Coppa Italia (11 appunto).

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata dopo che aveva subito nove reti nelle ultime cinque partite considerando tutte le competizioni (in precedenza l’ultimo clean sheet risaliva proprio alla gara di andata contro la Cremonese).

La Fiorentina ha pareggiato una partita di Coppa Italia per la prima volta da febbraio 2019 (3-3 contro l’Atalanta sempre in semifinale).

Sofyan Amrabat ha giocato la sua 100ª partita con la Fiorentina in tutte le competizioni.

Emanuele Valeri ha giocato la sua 100ª partita con la Cremonese in tutte le competizioni.