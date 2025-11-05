Fiorentina, Galloppa: "Se è un sogno non svegliatemi, sto cercando di trasmettere entusiasmo e leggerezza"

Daniele Galloppa si è presentato al popolo della Fiorentina con le sue prime parole da nuovo tecnico viola, dopo l'esonero di Stefano Pioli e la chiamata dalla Primavera: "Le emozioni devo ancora capirle, non svegliatemi perché così si sta bene - ha detto l'allenatore ad interim a Sky alla vigilia del match di Conference League contro il Mainz -. Sono felice, la società mi ha chiamato ieri, io sto cercando di trasmettergli l'entusiasmo che ho e di dare un po' di leggerezza ai ragazzi perché ne hanno bisogno".