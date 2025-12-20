Lazio, Guendouzi: "MVP? Non me ne frega un c... Volevo solo vincere la partita"

"Non me ne frega un c... di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita". Il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi non si accontenta del premio di MVP della gara contro la Cremonese e lo dice senza giri di parole. "Abbiamo giocato male il primo tempo - ha detto a Dazn - È sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto. I tifosi? Sono speciali, anche in momenti più difficili come oggi. Vogliamo sempre vincere anche per loro".