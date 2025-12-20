Pairetto, che errore: fischia un fuorigioco ma il regolamento dice altro

Incredibile errore dell'arbitro Pairetto durante Lazio-Cremonese. Il direttore di gara ha fischiato fuorigioco da rimessa dal fondo del portiere biancoceleste Provedel. Il fischio è arrivato quando Castellanos ha colpito di testa. Poi si è accorto dell'errore e ha chiesto scusa, facendo ripartire il gioco con una palla a due. Il regolamento prevede infatti che "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio, una rimessa dalla linea laterale, un calcio d’angolo" (regola 11, punto 3).