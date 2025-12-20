Logo SportMediaset

Calcio

Pairetto, che errore: fischia un fuorigioco ma il regolamento dice altro

20 Dic 2025 - 21:33
Incredibile errore dell'arbitro Pairetto durante Lazio-Cremonese. Il direttore di gara ha fischiato fuorigioco da rimessa dal fondo del portiere biancoceleste Provedel. Il fischio è arrivato quando Castellanos ha colpito di testa. Poi si è accorto dell'errore e ha chiesto scusa, facendo ripartire il gioco con una palla a due. Il regolamento prevede infatti che "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio, una rimessa dalla linea laterale, un calcio d’angolo" (regola 11, punto 3).

23:41
Juve, Conceiçao: "L'infortunio? Penso di non avere niente di grave"
23:37
Juve, Openda: "Ora ho una fiducia diversa, Spalletti corregge i nostri errori"
23:21
Liga: Mbappè come CR7, 59 gol in un anno solare col Real Madrid
22:36
Procura Figc in udienza da Papa Leone: "Noi per giustizia e rispetto"
22:13
Juventus-Roma, problema muscolare per Conceicao