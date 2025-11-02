Logo SportMediaset

Fiorentina: contestazione dei tifosi al Franchi, ore contate per Pioli

Società in silenzio dopo il ko casalingo contro il Lecce. La sorte del tecnico, che non si dimette, è segnata

di Antonella Pelosi
02 Nov 2025 - 18:29
C'è la contestazione dei tifosi della Fiorentina al Franchi dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la seconda consecutiva in campionato dopo quella infrasettimanale a San Siro contro l'Inter: "Pioli, salta la panchina", il coro intonato dai sostenitori viola. E c'è il silenzio stampa. Non parla Stefano Pioli, non parla la dirigenza viola: sono momenti di riflessione, con il tecnico emiliano che inevitabilmente ha le ore contate. Il tecnico non si dimette e la società starebbe cercando un accordo per la risoluzione del contratto. La Fiorentina, dopo dieci giornate di campionato, è penultima in classifica, con un bilancio di zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, ultima appunto quella arrivata contro i salentini. Circolano i nomi dei possibili sostituti di Pioli, serve però anche un nuovo direttore sportivo dopo il divorzio da Daniele Pradè (in questo caso è corsa a due tra Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi con quest'ultimo in vantaggio). Per la panchina in pole c'è Paolo Vanoli, che sarebbe particolarmente gradito alla piazza. Più indietro c'è l'ipotesi Daniele De Rossi, che piace anche al Genoa. Già tramontata sul nascere l'ipotesi di un ritorno di Raffaele Palladino, che ha rescisso la scorsa estate a sorpresa con la Viola poco dopo la conferma ricevuta dal club. Dopo aver lasciato l'Al Nassr, in estate Pioli era ripartito dalla Fiorentina, club che aveva già allenato tra il 2017 e il 2019 e dove aveva militato da calciatore tra il 1989 e il 1995, firmando un contratto fino al 2028 a 3,5 milioni di euro a stagione.

Dopo la sconfitta contro il Lecce, all'esterno dello stadio è proseguita la contestazione iniziata durante la partita dei tifosi viola. Fumogeni accesi e tamburi con le camionette della Polizia in antisommossa davanti a ingresso della tribuna centrale. Nella notte tra venerdì e sabato in città erano apparsi striscioni contro squadra, allenatore e società firmati Curva Fiesole.

