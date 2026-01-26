Fiorentina, Comuzzo: "Il presidente Commisso per me è stato come un secondo papà"

Parlato poi alcuni episodi, Comuzzo ha ricordato che "ogni volta che era al Viola Park o dopo le partite era sempre pronto con un sorriso a starti vicino, e lo faceva con chiunque, non solo con me, ma con ogni giocatore o dirigente. Quando penso a lui io mi torna in mente questa persona, questo uomo che ti viene lì, che ti stringe la mano e che ti sorride. Ora vogliamo onorarlo al meglio in campo: è quello che faremo e questo sicuramente adesso è un motivo in più per lui, per tutta la Fiorentina, per tutta Firenze, questo è un motivo di orgoglio e di rispetto ancora più per lui. Daremo tutto come stiamo dando, e cercheremo di dare e fare il meglio possibile".