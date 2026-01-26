La moglie e il figlio di Rocco Commisso a Firenze per la messa in cattedrale

"UOMO, IMPRENDITORE E AMICO. INNAMORATO DI FIRENZE"

Commovente l'omelia del cardinale Giuseppe Betori: "Quando ci lascia una persona che abbiamo stimato per come ha vissuto e per quanto ha realizzato con il suo lavoro, quando ci lascia una persona a cui dobbiamo gratitudine per quanto ha dato alla nostra città, quando ci lascia una persona a cui abbiamo voluto e vogliamo bene perché ci ha fatto dono della sua umanità - idee, azioni e cuore -, dobbiamo confessare che fatichiamo a trovare parole che sappiano esprime appieno i sentimenti e le emozioni che attraversano il nostro animo, dobbiamo soprattutto confessare che non abbiamo parole che siano in grado di darci ragione, una qualche umana giustificazione, di quello scandalo che la morte è per noi umani. Tutto questo proviamo di fronte alla morte di Rocco Commisso, dell'uomo Rocco, dell'affettuoso sposo di Caterina e padre di Giuseppe e Marisa, dell'affermato imprenditore, del generoso presidente della Fiorentina, dell'innamorato di Firenze, dell'amico di tanti di noi".