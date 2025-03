Fiorentina-Juve a rischio causa maltempo: "La Sindaca valuti di rinviare il match"

"Per l'emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina e Juventus - ha detto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia -. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma". Al momento, riferiscono i media locali, la situazione al Franchi è tranquilla: l'impianto, scrivono i colleghi di FirenzeViola, non è stato danneggiato. Le vie adiacenti risultano solamente un po' allagate.