Fiorentina, Commisso: "Chiesa gioca bene ma deve segnare ogni tanto"

Dopo aver detto che costruirà la squadra intorno a lui, Rocco Commisso 'sprona' Federico Chiesa. "Ha giocato e gioca sempre bene, ma ogni tanto deve segnare", le parole del patron della Fiorentina che ha ricevuto il Tarrino d'Oro, premio assegnato dai fiorentini di San Frediano (quartiere storico della città). Il numero uno dei toscani ha visto così le prime due partite di campionato, perse dalla squadra di Montella: "Col Napoli hanno fatto un buon gioco, col Genoa non mi è piaciuto tanto".

Commisso comunque non appare troppo preoccupato per i risultati: "Pensiamo un giorno alla volta. Datemi tempo, ciò che ho chiesto dal primo giorno. La squadra è stata fatta, è completa, ad oggi per fortuna non ci pensa nessuno".

Il presidente gigliato ha discusso dello stadio Franchi con la soprintendenza e il Sindaco Nardella: "Abbiamo avuto un buon incontro, vediamo che succede. Loro sanno i miei punti fermi. Qui in Italia se vogliamo andare avanti bisogna fare più veloce, più fast. La volontà c'è, i soldi ci sono, fatemi fare qualcosa".

Infine un pensiero per un tifoso speciale, grande protagonista agli US Open di tennis: "Forse domenica andrò a vedere Matteo Berrettini. Sicuramente lo inviterò al Franchi".