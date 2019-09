Tennis, US Open: Berrettini in semifinale, battuto Monfils al tie-break del quinto set

Matteo Berrettini vola in semifinale agli US Open. L'azzurro fa fuori il francese Gael Monfils al tie-break del quinto set dopo una maratona di quasi 4 ore e scrive la storia del tennis italiano entrando per la prima volta tra i big 4 di uno Slam e replicando l'impresa di Barazzutti del 1977, 42 anni fa: perso 6-3 il primo set, il tennista romano ha ribaltato la situazione vincendo i successivi 6-3, 6-2, poi si è arreso 6-3 al quarto e al quinto, dopo aver sprecato quattro match point, ha trionfato al tie-break. Ora troverà il vincente della sfida tra Nadal e Schwartzmann.