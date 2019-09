Fiorentina, Commisso: "Montella resta. Costruirò la squadra intorno a Chiesa"

Nonostante il pessimo avvio di campionato (due sconfitte contro Napoli e Genoa), Vincenzo Montella può dormire sonni tranquilli. "Resta con noi: su di lui sono circolate solo fake news. Siamo all'inizio e non alla fine", chiarisce Rocco Commisso nel corso di una conferenza stampa al Franchi dopo la chiusura del mercato. Il patron della Fiorentina esclude l'esonero del tecnico anche se, evidentemente, si aspetta un cambio di passo: "Speriamo che con il lavoro svolto da Barone e Pradé e dall'allenatore le cose vadano meglio. Ho chiesto tempo, Non può andare subito bene tutto". Serie A, Genoa-Fiorentina 2-1: gli highlights

I gigliati sono stati attivissimi una volta concretizzatosi il cambio di proprietà: "Abbiamo fatto 45 operazioni sul mercato. A giugno, quando sono arrivato, ho detto 'fast fast', che non faccio promesse che non posso mantenere e che voglio fare un buon lavoro a Firenze". Tanti affari oltre alla conferma di un big seguito e cercato da Juventus e Inter: "Avevo spiegato che Federico Chiesa non sarebbe stato il mio Baggio: la buona notizia è che lo abbiamo trattenuto. La mia intenzione è costruire la squadra intorno a lui e si tratta di un progetto a lungo termine".

Nel progetto sono centrali anche le infrastrutture: "Stiamo lavorando su stadio e centro sportivo. Il Franchi è un monumento e non si può abbattere, ma vorrei costruire qualcosa di nuovo per questo Club e i suoi tifosi. Siamo la quarta formazione per abbonati in Serie A. Mi sono incontrato con le altre squadre, si sta facendo bene e io darò il mio contributo nella crescita. Voglio che il calcio italiano torni al top".

