LO SCONTRO

Centenario Fiorentina, Antognoni replica a Commisso: "O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero"

Dura replica dell'ex numero 10 viola al comunicato del presidente: "Situazioni che non accetto"

06 Ago 2026 - 20:24
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Giancarlo Antognoni  © figc

Giancarlo Antognoni  © figc

E' scontro aperto tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina. Lo storico numero 10 viola è furioso dopo il comunicato del presidente Giuseppe Commisso, in cui lo invitava a partecipare il prossimo 29 agosto alle celebrazioni per i 100 anni del club, annunciando la volontà di ritirare per un anno la maglia numero 10'. "Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire".

E' questa la dura risposta di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina, come riporta violanews. La bandiera viola intervenuta ad Arcola per la consegna del premio Coriolano ha parlato del comunicato del club viola sul Centenario e sul ritiro per un anno della maglia numero 10. "A 18 anni, arrivò la Fiorentina e fu la scelta migliore della mia vita. Ho trovato Liedholm, che poi mi voleva a tutti i costi alla Roma. Ma io mi sono innamorato di Firenze e della sua gente, che ancora oggi mi dimostra un affetto incredibile per essere sempre rimasto. Ho poche vittorie nel mio palmares, ma Firenze è il mio scudetto".

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