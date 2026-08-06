Centenario Fiorentina, Antognoni replica a Commisso: "O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero"

E' questa la dura risposta di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina, come riporta violanews. La bandiera viola intervenuta ad Arcola per la consegna del premio Coriolano ha parlato del comunicato del club viola sul Centenario e sul ritiro per un anno della maglia numero 10. "A 18 anni, arrivò la Fiorentina e fu la scelta migliore della mia vita. Ho trovato Liedholm, che poi mi voleva a tutti i costi alla Roma. Ma io mi sono innamorato di Firenze e della sua gente, che ancora oggi mi dimostra un affetto incredibile per essere sempre rimasto. Ho poche vittorie nel mio palmares, ma Firenze è il mio scudetto".