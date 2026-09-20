Genoa, De Rossi: "Non meritavamo la sconfitta. Il momento negativo è mia responsabilità"

Niente da fare per il Genoa: sconfitta anche a Parma e squadra ferma ad appena 1 punto raccolto dopo 5 turni di Serie A. Daniele De Rossi fa mea culpa: "Il momento è negativo e lo dimostra la classifica. Me ne faccio carico e ne sono responsabile. Però non penso che oggi meritassimo la sconfitta, anche se ogni volta non vinci c'è qualche problema di fondo e io devo risolverlo come allenatore. Siamo poco pericolosi e c'è da migliorare".