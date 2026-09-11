Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta! Venezia battuto 4-2

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Non poteva iniziare in un modo migliore la seconda avventura sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli, che porta ai viola i primi punti di questa stagione. La prima frazione inizia subito in modo vivace e, dopo un’occasione di Yeboah, Mastantuono e Jimenez vanno vicinissimi al vantaggio: nel primo caso è decisivo l’intervento di Moreno, nel secondo il terzino ex Milan sbaglia di poco. Al 22’ è però il Venezia a trovare l’1-0 con Adams, bravo a battere De Gea con un gran diagonale su assist di Busio. La Fiorentina però non accusa il colpo, si ricompatta, e sale finalmente in cattedra Mastantuono. L’ex Real Madrid realizza una doppietta in un minuto (29’ e 30’): nella prima occasione batte Stankovic con un bel mancino da fuori sul primo palo; nella seconda Beto è bravo a recuperare un pallone e a ripartire servendo proprio l’argentino, che col mancino fa 2-1 e ribalta il risultato. Alle 44’ un’altra brutta notizia per i padroni di casa, che perdono Busio per infortunio.
Nella ripresa, almeno inizialmente, i viola gestiscono il vantaggio e il Venezia cerca pian piano di guadagnare campo, fino a costruirsi anche una bella occasione con Yeboah, ma il suo mancino termina alto. Il forcing della squadra di Stroppa è continuo, ma sterile, e al 66’ Fagioli lancia Pellegrino - appena entrato - in contropiede: l’argentino tiene dietro Moreno e con il sinistro supera Stankovic: 3-1 al Penzo. All’84’ la scena è tutta per la prima tripletta in Serie A di Franco Mastantuono: l’ex River riceve da Ndour, conclude al volo e sulla respinta del portiere avversario se la ritrova lì e mette in porta. Passano appena due minuti, e il Venezia accorcia le distanze con un gran gol al volo di Hainaut, su cui De Gea non è impeccabile. I padroni di casa hanno ancora un paio di sussulti, dimostrando di essere una squadra pericolosa e abile nel produrre occasioni, ma al momento troppo fragile. Termina così 2-4 per la Fiorentina, che trova la prima vittoria e i primi punti in stagione. Ancora a 0 il Venezia.
IL TABELLINO
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5; Schingtienne 5, Moreno 5 (24’ s.t. Juan Jesus 6), Haps 4,5; Hainaut 6, Kike Perez 5,5, Busio 6,5 (44’ p.t. Helgason 6), Sohm 5 (35’ s.t. Lauberbach s.v.), Sagrado 5 (24’ s.t. Correia 5,5); Adams 6,5, Yeboah 5,5 (35’ s.t. Toni Fernandez s.v.). All.: Giovanni Stroppa 4,5
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5,5; Jimenez 6,5, Dragusin 6,5, Ranieri 6,5 (44’ s.t. Pongracic s.t.), Viery 6; Ndour 6, Fagioli 7,5, Atta 6 (15’ s.t. Gnonto 6); Mastantuono 8,5 (44’ s.t. Brescianini s.v.), Beto 6 (15’ s.t. Pellegrino 7), Njie 6 (35 s.t. Pedro Gonçalves s.v.). All.: Paolo Vanoli 7
ARBITRO: Fourneau
MARCATORI: 22’ Adams (V), 29’, 30’, 84’ Mastantuono (F), 66’ Pellegrino (F), 86’ Hainaut (V)
AMMONITI: Schingtienne (V), Njie (F), Sohm (V)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
A 19 anni e 28 giorni, Franco Mastantuono è il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla in Serie A - superato Claudio Desolati (doppietta a 19 anni e 52 giorni il 17 marzo 1974 contro il Torino).
La Fiorentina ha vinto una partita di Serie A dopo aver subito il primo gol del match per la prima volta dal 25 maggio 2025 (3-2 vs Udinese).
Il Venezia ha perso le prime quattro partite di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02.
La Fiorentina ha vinto la sua prima partita in questa Serie A, ed ha trovato il successo nel torneo per la prima volta dal 17 maggio 2026 (2-0 vs Juventus).
Franco Mastantuono è il giocatore straniero più giovane ad aver realizzato una tripletta in Serie A (19 anni e 28 giorni).
Franco Mastantuono è il primo giocatore della Fiorentina a segnare una tripletta in Serie A da Moise Kean (10 novembre 2024 vs Hellas Verona).
Prima di Franco Mastantuono l’ultimo giocatore che aveva realizzato una marcatura multipla da fuori area in una singola partita di Serie A era stato Hakan Çalhanoglu (13 settembre 2025 vs Juventus).
Mateo Pellegrino ha trovato la rete per due gare di fila per la prima volta in Serie A.
Primo gol di Akor Adams in Serie A; l’attaccante è tornato a segnare in campionato per la prima volta dallo scorso 13 maggio (in Liga contro il Villarreal).
Akor Adams è il secondo giocatore di nazionalità sportiva nigeriana a segnare col Venezia in Serie A dopo David Okereke (sette reti con gli arancioneroverdi).
Gianluca Busio ha già fornito due assist in questo campionato; tanti passaggi vincenti quanti quelli serviti nelle due stagioni precedenti nella massima serie (62 presenze).
Secondo assist per Álex Jiménez in Serie A dopo quello fornito contro la Roma il 18 maggio 2025 (anche in quel caso in trasferta).
Il Venezia ha subito quattro sconfitte di fila in Serie A in una singola edizione del torneo per la prima volta da novembre 2024 (quattro match con Eusebio Di Francesco in panchina).
Tra il primo e il secondo gol di Franco Mastantuono sono passati solo 98 secondi.
Antoine Hainaut ha segnato in Serie A per la prima volta dal 25 maggio 2025 (vs Atalanta).
La Fiorentina ha realizzato quattro gol in una partita di Serie A per la seconda volta in questo 2026 (4-1 vs la Cremonese il 16 marzo).