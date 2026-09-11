venezia-fiorentina 2-4

Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta! Venezia battuto 4-2

Buona la prima per Paolo Vanoli, tornato in panchina dopo l’esonero di Grosso. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Stroppa

11 Set 2026 - 22:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Non poteva iniziare in un modo migliore la seconda avventura sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli, che porta ai viola i primi punti di questa stagione. La prima frazione inizia subito in modo vivace e, dopo un’occasione di Yeboah, Mastantuono e Jimenez vanno vicinissimi al vantaggio: nel primo caso è decisivo l’intervento di Moreno, nel secondo il terzino ex Milan sbaglia di poco. Al 22’ è però il Venezia a trovare l’1-0 con Adams, bravo a battere De Gea con un gran diagonale su assist di Busio. La Fiorentina però non accusa il colpo, si ricompatta, e sale finalmente in cattedra Mastantuono. L’ex Real Madrid realizza una doppietta in un minuto (29’ e 30’): nella prima occasione batte Stankovic con un bel mancino da fuori sul primo palo; nella seconda Beto è bravo a recuperare un pallone e a ripartire servendo proprio l’argentino, che col mancino fa 2-1 e ribalta il risultato. Alle 44’ un’altra brutta notizia per i padroni di casa, che perdono Busio per infortunio.

Nella ripresa, almeno inizialmente, i viola gestiscono il vantaggio e il Venezia cerca pian piano di guadagnare campo, fino a costruirsi anche una bella occasione con Yeboah, ma il suo mancino termina alto. Il forcing della squadra di Stroppa è continuo, ma sterile, e al 66’ Fagioli lancia Pellegrino - appena entrato - in contropiede: l’argentino tiene dietro Moreno e con il sinistro supera Stankovic: 3-1 al Penzo. All’84’ la scena è tutta per la prima tripletta in Serie A di Franco Mastantuono: l’ex River riceve da Ndour, conclude al volo e sulla respinta del portiere avversario se la ritrova lì e mette in porta. Passano appena due minuti, e il Venezia accorcia le distanze con un gran gol al volo di Hainaut, su cui De Gea non è impeccabile. I padroni di casa hanno ancora un paio di sussulti, dimostrando di essere una squadra pericolosa e abile nel produrre occasioni, ma al momento troppo fragile. Termina così 2-4 per la Fiorentina, che trova la prima vittoria e i primi punti in stagione. Ancora a 0 il Venezia.

IL TABELLINO
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5; Schingtienne 5, Moreno 5 (24’ s.t. Juan Jesus 6), Haps 4,5; Hainaut 6, Kike Perez 5,5, Busio 6,5 (44’ p.t. Helgason 6), Sohm 5 (35’ s.t. Lauberbach s.v.), Sagrado 5 (24’ s.t. Correia 5,5); Adams 6,5, Yeboah 5,5 (35’ s.t. Toni Fernandez s.v.). All.: Giovanni Stroppa 4,5
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5,5; Jimenez 6,5, Dragusin 6,5, Ranieri 6,5 (44’ s.t. Pongracic s.t.), Viery 6; Ndour 6, Fagioli 7,5, Atta 6 (15’ s.t. Gnonto 6); Mastantuono 8,5 (44’ s.t. Brescianini s.v.), Beto 6 (15’ s.t. Pellegrino 7), Njie 6 (35 s.t. Pedro Gonçalves s.v.). All.: Paolo Vanoli 7
ARBITRO: Fourneau
MARCATORI: 22’ Adams (V), 29’, 30’, 84’ Mastantuono (F), 66’ Pellegrino (F), 86’ Hainaut (V)
AMMONITI: Schingtienne (V), Njie (F), Sohm (V)
ESPULSI: -

LE STATISTICHE
A 19 anni e 28 giorni, Franco Mastantuono è il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla in Serie A - superato Claudio Desolati (doppietta a 19 anni e 52 giorni il 17 marzo 1974 contro il Torino).
La Fiorentina ha vinto una partita di Serie A dopo aver subito il primo gol del match per la prima volta dal 25 maggio 2025 (3-2 vs Udinese).
Il Venezia ha perso le prime quattro partite di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02.
La Fiorentina ha vinto la sua prima partita in questa Serie A, ed ha trovato il successo nel torneo per la prima volta dal 17 maggio 2026 (2-0 vs Juventus).
Franco Mastantuono è il giocatore straniero più giovane ad aver realizzato una tripletta in Serie A (19 anni e 28 giorni).
Franco Mastantuono è il primo giocatore della Fiorentina a segnare una tripletta in Serie A da Moise Kean (10 novembre 2024 vs Hellas Verona).
Prima di Franco Mastantuono l’ultimo giocatore che aveva realizzato una marcatura multipla da fuori area in una singola partita di Serie A era stato Hakan Çalhanoglu (13 settembre 2025 vs Juventus).
Mateo Pellegrino ha trovato la rete per due gare di fila per la prima volta in Serie A.
Primo gol di Akor Adams in Serie A; l’attaccante è tornato a segnare in campionato per la prima volta dallo scorso 13 maggio (in Liga contro il Villarreal).
Akor Adams è il secondo giocatore di nazionalità sportiva nigeriana a segnare col Venezia in Serie A dopo David Okereke (sette reti con gli arancioneroverdi).
Gianluca Busio ha già fornito due assist in questo campionato; tanti passaggi vincenti quanti quelli serviti nelle due stagioni precedenti nella massima serie (62 presenze).
Secondo assist per Álex Jiménez in Serie A dopo quello fornito contro la Roma il 18 maggio 2025 (anche in quel caso in trasferta).
Il Venezia ha subito quattro sconfitte di fila in Serie A in una singola edizione del torneo per la prima volta da novembre 2024 (quattro match con Eusebio Di Francesco in panchina).
Tra il primo e il secondo gol di Franco Mastantuono sono passati solo 98 secondi.
Antoine Hainaut ha segnato in Serie A per la prima volta dal 25 maggio 2025 (vs Atalanta).
La Fiorentina ha realizzato quattro gol in una partita di Serie A per la seconda volta in questo 2026 (4-1 vs la Cremonese il 16 marzo).

serie a
venezia
fiorentina
franco mastantuono

Ultimi video

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

00:18
DICH AMORIM AEREO 11 SETTEMBRE 11/9 DICH

Amorim, proprio oggi... che gaffe prima della Lazio!

00:20
DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

00:58
DICH PIZARRO SU INTER DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro vota Inter: "Ha una rosa molto attrezzata"

01:20
DICH PIZARRO SU ROMA DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Roma?"Mi fido di Gasperini"

06:37
DICH IMMOBILE DA PADEL 11/9 DICH

Immobile: "Giocare all'Olimpico senza pubblico è molto difficile"

04:44
DICH TOTTI DA PADEL 11/9 DICH

Totti: "Avvicinamenti in vista del centenario? No"

08:06
DICH TONI SU CAMPIONATO E FIORENTINA 11/9 DICH

Toni: "Mi"spiace per Fabio Grosso, non so bene cosa sia successo

01:31
DICH JURIC PRE LECCE PER SITO 11/9 DICH

Juric: "Soddisfatto dal mio Monza, ma meritiamo più punti"

03:31
DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

02:37
DICH ULIVIERI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Renzo Ulivieri: "Campionato? Credo che il Napoli si riprenderà, il Como non è più una sorpresa"

02:34
DICH ANTOGNONI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Antognoni: "Il Como ha fatto bene, l'Inter ha una marcia in più"

04:44
DICH PECCI SU CALCIO ITALIANO PER SITO 11/9 DICH

Eraldo Pecci e il calcio italiano: "Così si può migliorare"

01:55
DICH PRUZZO SU ROMA PER SITO 11/9 DICH

Pruzzo e la lotta Scudetto: “La Roma c’è, ma l’Inter è davanti a tutti”

01:36
DICH AMORIM LAZIO E GATTUSO DICH

Amorim: "Gattuso è una leggenda e un esempio. Frattesi gran colpo"

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Fiorentina, Mastantuono nella storia della Serie A!
Vanoli
23:30
Fiorentina, Vanoli: "Tornato perché la squadra mi stuzzica. Chiudiamo con il passato"
23:09
Paratici: "Con Grosso poca fiducia nella squadra, non valeva la pena insistere"
Amorim: "Vi racconto la prima riunione con Cardinale! Su Fonseca e Conceicao…"
22:10
Amorim, che gaffe in conferenza: l'esempio con l'incidente aereo è davvero fuori luogo VIDEO
19:07
Bologna, Dovbyk e Zortea a rischio per Napoli