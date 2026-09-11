Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta! Venezia battuto 4-2

LE STATISTICHE

A 19 anni e 28 giorni, Franco Mastantuono è il giocatore più giovane della Fiorentina ad avere realizzato una marcatura multipla in Serie A - superato Claudio Desolati (doppietta a 19 anni e 52 giorni il 17 marzo 1974 contro il Torino).

La Fiorentina ha vinto una partita di Serie A dopo aver subito il primo gol del match per la prima volta dal 25 maggio 2025 (3-2 vs Udinese).

Il Venezia ha perso le prime quattro partite di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02.

La Fiorentina ha vinto la sua prima partita in questa Serie A, ed ha trovato il successo nel torneo per la prima volta dal 17 maggio 2026 (2-0 vs Juventus).

Franco Mastantuono è il giocatore straniero più giovane ad aver realizzato una tripletta in Serie A (19 anni e 28 giorni).

Franco Mastantuono è il primo giocatore della Fiorentina a segnare una tripletta in Serie A da Moise Kean (10 novembre 2024 vs Hellas Verona).

Prima di Franco Mastantuono l’ultimo giocatore che aveva realizzato una marcatura multipla da fuori area in una singola partita di Serie A era stato Hakan Çalhanoglu (13 settembre 2025 vs Juventus).

Mateo Pellegrino ha trovato la rete per due gare di fila per la prima volta in Serie A.

Primo gol di Akor Adams in Serie A; l’attaccante è tornato a segnare in campionato per la prima volta dallo scorso 13 maggio (in Liga contro il Villarreal).

Akor Adams è il secondo giocatore di nazionalità sportiva nigeriana a segnare col Venezia in Serie A dopo David Okereke (sette reti con gli arancioneroverdi).

Gianluca Busio ha già fornito due assist in questo campionato; tanti passaggi vincenti quanti quelli serviti nelle due stagioni precedenti nella massima serie (62 presenze).

Secondo assist per Álex Jiménez in Serie A dopo quello fornito contro la Roma il 18 maggio 2025 (anche in quel caso in trasferta).

Il Venezia ha subito quattro sconfitte di fila in Serie A in una singola edizione del torneo per la prima volta da novembre 2024 (quattro match con Eusebio Di Francesco in panchina).

Tra il primo e il secondo gol di Franco Mastantuono sono passati solo 98 secondi.

Antoine Hainaut ha segnato in Serie A per la prima volta dal 25 maggio 2025 (vs Atalanta).

La Fiorentina ha realizzato quattro gol in una partita di Serie A per la seconda volta in questo 2026 (4-1 vs la Cremonese il 16 marzo).