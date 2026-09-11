1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

venezia-fiorentina

La Serie A scopre Mastantuono: doppietta d’autore in due minuti al Penzo

Nel finale arriva anche la terza rete, finalmente ecco l'ex Real

11 Set 2026 - 23:01
11 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Franco Mastantuno suona la riscossa viola. Il colpo più rumoroso dell’estate della Fiorentina mostra finalmente tutto il suo talento e, dopo appena 7 minuti dal vantaggio del Venezia, riceve palla sul centrodestra, punta Haps e fa partire un sinistro secco dai venti metri che beffa Stankovic sul primo palo. Passano nemmeno due minuti e ancora l’ex Real sfrutta un’incertezza difensiva per firmare la personale doppietta con un precisissimo sinistro a giro che bacia il palo e si insacca. Nel finale di partita, con i viola avanti 3-1, è arrivata anche la prima tripletta (il più giovane straniero della storia della Fiorentina, ndr) italiana dell'argentino, che ha messo dentro di faccia dopo un rimpallo fortunato con Stankovic. 

Ultimi video

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

00:18
DICH AMORIM AEREO 11 SETTEMBRE 11/9 DICH

Amorim, proprio oggi... che gaffe prima della Lazio!

00:20
DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

00:58
DICH PIZARRO SU INTER DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro vota Inter: "Ha una rosa molto attrezzata"

01:20
DICH PIZARRO SU ROMA DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Roma?"Mi fido di Gasperini"

06:37
DICH IMMOBILE DA PADEL 11/9 DICH

Immobile: "Giocare all'Olimpico senza pubblico è molto difficile"

04:44
DICH TOTTI DA PADEL 11/9 DICH

Totti: "Avvicinamenti in vista del centenario? No"

08:06
DICH TONI SU CAMPIONATO E FIORENTINA 11/9 DICH

Toni: "Mi"spiace per Fabio Grosso, non so bene cosa sia successo

01:31
DICH JURIC PRE LECCE PER SITO 11/9 DICH

Juric: "Soddisfatto dal mio Monza, ma meritiamo più punti"

03:31
DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

02:37
DICH ULIVIERI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Renzo Ulivieri: "Campionato? Credo che il Napoli si riprenderà, il Como non è più una sorpresa"

02:34
DICH ANTOGNONI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Antognoni: "Il Como ha fatto bene, l'Inter ha una marcia in più"

04:44
DICH PECCI SU CALCIO ITALIANO PER SITO 11/9 DICH

Eraldo Pecci e il calcio italiano: "Così si può migliorare"

01:55
DICH PRUZZO SU ROMA PER SITO 11/9 DICH

Pruzzo e la lotta Scudetto: “La Roma c’è, ma l’Inter è davanti a tutti”

01:36
DICH AMORIM LAZIO E GATTUSO DICH

Amorim: "Gattuso è una leggenda e un esempio. Frattesi gran colpo"

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

I più visti di Fiorentina

Fiorentina-Grosso, c'è il rischio tribunale: così il tecnico ha fatto infuriare il club

Vanoli si riprende la Fiorentina: la svolta è arrivata nella notte. Duro confronto Grosso-Paratici

Fiorentina, pranzo al Viola Park per il centenario: Commisso accoglie Ribery, Rui Costa e le leggende FOTO

DICH TONI SU CAMPIONATO E FIORENTINA 11/9 DICH

Toni: "Mi"spiace per Fabio Grosso, non so bene cosa sia successo

Orsolini-Posch: colpo esterno del Bologna, la Fiorentina non sa più vincere

DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"