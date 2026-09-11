La Serie A scopre Mastantuono: doppietta d’autore in due minuti al Penzo

Franco Mastantuno suona la riscossa viola. Il colpo più rumoroso dell’estate della Fiorentina mostra finalmente tutto il suo talento e, dopo appena 7 minuti dal vantaggio del Venezia, riceve palla sul centrodestra, punta Haps e fa partire un sinistro secco dai venti metri che beffa Stankovic sul primo palo. Passano nemmeno due minuti e ancora l’ex Real sfrutta un’incertezza difensiva per firmare la personale doppietta con un precisissimo sinistro a giro che bacia il palo e si insacca. Nel finale di partita, con i viola avanti 3-1, è arrivata anche la prima tripletta (il più giovane straniero della storia della Fiorentina, ndr) italiana dell'argentino, che ha messo dentro di faccia dopo un rimpallo fortunato con Stankovic.