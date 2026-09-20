Juve-Atalanta, la trattenuta di Kalulu su Rowe fa discutere. Ederson: "Rigore netto"

Proteste ospiti alla mezz'ora di Juventus-Atalanta per la trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe, che poteva portare un calcio di rigore per la squadra di Maurizio Sarri appena dopo l'1-0 dei padroni di casa. L'arbitro Zufferli in campo non ritiene che ci siano gli estermi per il penalty, decisione confermata anche dal Var Marini e dall'Avar Giua.
Nel post partita, incredulo Ederson che ha parlato così a Sky Sport: "Per me è rigore su Rowe perché non si può tenere la maglia così per due metri. Ciò che mi fa impazzire è che abbiamo il Var. Ci succede da due partite di fila e non possiamo accettarlo. Non dico sia stato l'episodio decisivo perché poi abbiamo subito due gol. Però se trovi subito il pareggio inizia una nuova partita. Dobbiamo fare qualcosa di meglio, noi come giocatori ma anche chi arbitra, un rigore come questo col Var non si può non fischiare".
"Per il Var preferisco questa versione, meglio non usarlo mai che usarlo troppo, ma ci sono episodi evidenti: se non intervieni nemmeno su questo allora aboliamolo, non ne vedo più la necessità", ha detto Sarri, commentando il mancato rigore e intervento del Var per la trattenuta di Kalulu su Rowe. "Se un fallo è un fallo, poi la soglia dei contatti si può alzare o abbassare - continua l'allenatore - ma in questo caso mi sembrava tutto molto palese: se si torna al calcio in cui decide sempre e solo l'arbitro, io sono contento".