Juve-Atalanta, la trattenuta di Kalulu su Rowe fa discutere. Ederson: "Rigore netto"

Nel post partita, incredulo Ederson che ha parlato così a Sky Sport: "Per me è rigore su Rowe perché non si può tenere la maglia così per due metri. Ciò che mi fa impazzire è che abbiamo il Var. Ci succede da due partite di fila e non possiamo accettarlo. Non dico sia stato l'episodio decisivo perché poi abbiamo subito due gol. Però se trovi subito il pareggio inizia una nuova partita. Dobbiamo fare qualcosa di meglio, noi come giocatori ma anche chi arbitra, un rigore come questo col Var non si può non fischiare".