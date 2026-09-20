Frosinone, Alvini: "L'obiettivo resta la salvezza, ma non ci accontentiamo"

20 Set 2026 - 18:43
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Dieci punti in cinque giornate. Chi avrebbe mai detto che il Frosinone neopromosso potesse partire così? Forse ci credeva solo mister Massimiliano Alvini, che si gode il quinto posto a pari merito proprio col Como appena battuto: "Abbiamo fatto una gara di spessore contro un avversario forte. Questa squadra ha un'identità precisa da 48 gare, dall'anno scorso. Sappiamo quale strada ci aspetta a prescindere dall'avversario: l'obiettivo resta la salvezza ma non ci accontenteremo". 

Gara coraggiosa quella giocata contro il Como di Fabregas: "Se vuoi prendere alto il Como devi prenderti dei rischi, mentre se difendi basso devi andare in duello basso ed essere pronto a quello. Abbiamo sofferto un po' prima del gol del 2-0, ma per giocare contro il Como devi fare quel tipo di partita".

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