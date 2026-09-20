Frosinone, Alvini: "L'obiettivo resta la salvezza, ma non ci accontentiamo"

Dieci punti in cinque giornate. Chi avrebbe mai detto che il Frosinone neopromosso potesse partire così? Forse ci credeva solo mister Massimiliano Alvini, che si gode il quinto posto a pari merito proprio col Como appena battuto: "Abbiamo fatto una gara di spessore contro un avversario forte. Questa squadra ha un'identità precisa da 48 gare, dall'anno scorso. Sappiamo quale strada ci aspetta a prescindere dall'avversario: l'obiettivo resta la salvezza ma non ci accontenteremo".