Fiorentina, nuovo look al Franchi: ecco come sarà, pronto nel 2026

IL PROGETTO

Posti vicini al campo e copertura totale

Restyling per lo stadio Artemio Franchi di Firenze, la casa della Fiorentina. Il progetto vincente, quello dello Studio Arup Italia, è stato presentato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e ha avuto la meglio su 31 partecipanti al concorso. Il nuovo stadio dovrà mantenere la torre di Maratona, le tribune e le scale elicoidali mentre saranno create nuove curve davanti a quelle esistenti, spazi commerciali (qui potrebbe entrare in gioco la Fiorentina) e un albergo intorno al Franchi. La roadmap ha tempi certi, e stretti: i cantieri devono partire nel 2023 (probabilmente a ottobre) e chiudere entro il 2026. Fiorentina, ecco come sarà il nuovo Franchi





















Ultime gallery Vedi tutte

Il progetto vincitore "per il nuovo Franchi è fatto sostanzialmente dalla copertura, per consentire a tutti i tifosi di stare sotto al tetto, ed è uno degli elementi più visibile, semplice ed elegante. L'altro è un sistema di tribune nuove che vanno a inscriversi in quelle storiche che sono patrimonio da tutelare, e portano i posti a sedere piu' vicino al campo rispetto alla configurazione attuale con le curve molto lontane. Porteremo i tifosi vicino al campo e creeremo nuovi posti sui lati maratona e tribuna d'onore che saranno caratterizzate dai posti premium". Lo ha detto Filippo Minora, senior architect di Arup Italia. Il progetto dello studio Arup - capo progettista Daniel Hirsch - ha vinto il progetto del restyling Artemio Franchi a Firenze.

Arup, come ricordato da Minora, ha partecipato "alla realizzazione dello stadio di Pechino, di Monaco. Abbiamo lavorato con Renzo Piano per lo stadio di Bari". "La cosa che ci piace di più - ha affermato - è di aver creato questi nuovi spazi tra le tribune esistenti e quelle nuove che diventano dei veri e propri hub culturali della città". Minora ha sottolineato che "è possibile" permettere alla Fiorentina di giocare durante i lavori, "magari con capienza limitata". Sui tempi "abbiamo fatto un progetto con un cronoprogramma chiaro di 30 mesi di cantiere. Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di iniziare".