Atalanta, Sarri: "In partita fino al secondo gol, dobbiamo tirare fuori coraggio e personalità"

20 Set 2026 - 21:07
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"Siamo stati in partita fino al 2-0, dopo ci siamo disuniti e allungati. Per 65' la gara è stata abbastanza equilibrata". Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri analizza così la sconfitta di Torino contro la Juve. "La squadra è in crescita ma dovrebbe crescere in coraggio, iniziativa, in questo siamo un po' indietro - ha proseguito a Sky - Tre ko di fila? Abbiamo fatto le prime tre gare su bassi livelli poi siamo cresciuti. Ma si deve accendere ancora il fuoco nell'anima, serve più coraggio e personalità. Dobbiamo tirarle fuori. Stiamo anche alternando due moduli. Io sto chiedendo alla squadra più personalità. Perderemo lo stesso ma dobbiamo cercare di farlo". Sul comportamento di alcuni tifosi della Juventus che hanno rovinato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola all'Allianz Stadium: "Sono sensazioni brutte, magari si tratta di generazioni che non si rendono conto di chi è stato Mazzola: quando c'è una perdita di questo livello, rendere omaggio è il minimo anche se ci hai sempre giocato contro". 

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