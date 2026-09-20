Fiorentina-Napoli, le pagelle: Dragusin cancella Hojlund, De Bruyne si eclissa, De Gea salva la Viola

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Bello il gol di Gilmour, ma il Napoli è ancora una volta rimontato: i voti della sfida tra Fiorentina e Napolidi Matteo Dotto
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FIORENTINA
DE GEA 7 - Due grandi interventi nel finale su Neres e Favasuli, incolpevole sul gol che arriva da un angolo dopo un'altra parata importante su Olivera.
JIMENEZ 7 - Positivo, non solo per il gol (che è in realtà una mezza autorete). Buona l'intesa sul binario destro con Mastantuono, suo l'ultimo squillo della gara con un bel pallone in mezzo che Beto in rovesciata non riesce ad impattare.
DRAGUSIN 8 - Un gigante, partita da leader. Azzera Hojlund, fa sentire il fisico e regala iniezioni di personalità al reparto difensivo viola.
RANIERI 6.5 - Partita solida, esce con i crampi dopo essersi abbondantemente guadagnato la sufficienza (dall'85' PONGRACIC SV)
VIERY 4.5 - Sfondato dalla premiata ditta Di Lorenzo e (soprattutto) Politano, Vanoli non lo ripropone nella ripresa (dal 46' VALDEPENAS 6 - Impegna Milinkovic Savic dopo una bella sgroppata di Njie).
NDOUR 5.5 - Poca roba, ha sulla coscienza un contropiede sprecato che poteva portare la Viola al raddoppio.
FAGIOLI 6 - Sullo 0-0 costringe dalla distanza Milinkovic Savic a una deviazione sulla traversa, sull'1-1 sfiora il gol con una rasoiata dal limite; prova lucida ma a tratti discontinua.
ATTA 5 - Prestazione anonima tra le linee, prende una traversa piuttosto casuale ma è l'unico lampo di una partita insufficiente (dal 66' PEDRO GONçALVES 5.5 - Ci mette intensità e brio, spreca una possibile occasione).
MASTANTUONO 5.5 - Il suo mancino regala sempre ricami interessanti, ma questa volta non crea pericoli particolari.
PELLEGRINO 5 - Rrahmani lo cancella, lui ci mette grinta e impegno. La cosa migliore, un cross mancino per la testa (imprecisa) di Mastantuono (dal 66' BETO 5 - Anche lui è murato dalla difesa partenopea, tanto impegno ma poche chances).
NIJE 6.5 - Scatta e strappa, sempre pericoloso e intraprendente. Esce perchè non ne ha più (dall'80' GNONTO SV).
Allenatore VANOLI 6.5 - Aggiusta la squadra nella ripresa con il cambio Valdepenas/Viery
NAPOLI
MILINKOVIC SAVIC 6.5 - Ingannato dalla deviazione di Rafa Marin sul gol viola, devia sulla traversa un tiro da fuori di Fagioli e salva il pareggio sulla botta di Valdepenas. Per il resto è ordinaria amministrazione.
DI LORENZO 6 - Prova senza acuti ma anche senza sbavature. Più nel vivo del gioco nel primo tempo rispetto alla ripresa.
RRAHMANI 7 - Mette la museruola a Pellegrino prima e a Beto poi. Prestazione di grande sicurezza.
RAFA MARIN 5 - Il peggiore della retroguardia di Allegri.
OLIVERA 6.5 - Vivace, non lascia grandi spazi a Mastantuono e si propone spesso in avanti.
GILMOUR 7 - Bello il gol, con un piatto destro al volo su calcio d'angolo. Sta bene fisicamente, vivace anche nel recupero.
LOBOTKA 6 - Solite geometrie, soliti palloni rubati, qualcuno di troppo perso. Sa fare meglio (dall'89' ANGUISSA SV)
POLITANO 6.5 - Brillante nel primo tempo, cala un po' nella ripresa forse anche per la verve di Valdepenas (dal 72' FAVASULI 6 - Sfiora il gol con un bel colpo di testa che impegna De Gea).
DE BRUYNE 5.5 - Per tecnica ed esperienza dovrebbe dare di più. Si illumina a tratti, ma poi si eclissa.
LANG 6 - Elettrico, a tratti confusionario ma comunque positivo. Esce arrabbiato per il cambio, in effetti non aveva demeritato (dal 58' NERES 6.5 - Un po' confusionario, ma appena entrato impegna De Gea e mette un bel pallone sulla testa di Favasuli).
HOJLUND 4 - Un fantasma, non la vede mai, annullato completamente da Dragusin (dal 58' LUCCA 5 - Leggermente meglio del danese, se non altro per i ripiegamenti difensivi).
Allenatore ALLEGRI 6 - La squadra sembra in crescita, ma ancora una volta è rimontata.