Caso Spalletti, Barone: "Firenze non merita questo attacco"

In casa Fiorentina tiene ancora banco il caso Spalletti. Prima della sfida contro l'Udinese, Joe Barone è tornato infatti a parlare dello scontro al Franchi tra alcuni tifosi della Viola e il tecnico del Napoli e delle successive critiche e polemiche. "Mi dispiace tanto che ci sia questo attacco verso la nostra tifoseria che non se lo merita - ha spiegato a DAZN il direttore generale del club -. Non bisogna generalizzare, la Fiorentina non è un giocattolo: abbiamo una tifoseria serie che vogliamo venga rispettata".