Addio a Barone: in tanti alla camera ardente, Commisso visibilmente provato

LUTTO FIORENTINA

Al Viola Park sfilano dirigenti e tifosi per dare l'ultimo saluto al direttore generale. Domani i funerali

Si è aperta intorno alle 9 la camera ardente al Viola Park per dare l'estremo saluto a Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina stroncato da un arresto cardiaco. Proprio oggi, Barone avrebbe compiuto 58 anni. Tra i primi ad arrivare il presidente viola, Rocco Commisso, visibilmente addolorato per la scomparsa del suo fidato braccio destro e amico. Presente anche tutta la famiglia del dirigente: la moglie Camilla e i quattro figli.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, gli omaggi dei giocatori a Barone: "Sempre nei nostri cuori" La squadra si è recata alla camera ardente alle 8.30 in forma privata, ma potrebbe tornare nel pomeriggio. C'erano anche i nazionali Milenkovic e Kayode, che hanno chiesto e ottenuto un permesso rispettivamente dallo staff della nazionale serba e da quello dell'Italia U21.

Molte le persone che si sono messe in fila per l"ultimo saluto. Bandiere a mezz'asta nel centro sportivo, mentre i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per rendere omaggio al dg italo-americano. Dopo la camera ardente, domani il feretro di Barone sarà portato a Pozzallo dove si svolgeranno i funerali.

CAGLIARI CON BONATO E CATTE

Cagliari vicino alla Fiorentina per la scomparsa del direttore generale Joe Barone. Una delegazione del club rossoblu renderà omaggio oggi al dg della società toscana. Alla camera ardente allestita al Viola Park presenti l'amministratore delegato corporate, Carlo Catte, e il direttore sportivo, Nereo Bonato.