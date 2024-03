Fiorentina, gli omaggi dei giocatori a Barone: "Sempre nei nostri cuori"

FIORENTINA

Da Sottil a Barak, da Nico Gonzalez a Beltran, a capitan Biraghi, passando per grandi ex come Amrabat, Vlahovic e Jovic: tutti hanno voluto ricordare il dg nel giorno della sua morte

C'è stata una vera e propria pioggia di messaggi social da parte dei giocatori della Fiorentina per omaggiare Joe Barone nel giorno della sua morte. Da Riccardo Sottil ("Giocheremo per provare ad alzare quel trofeo che sognavi da tempo"), a quelli degli argentini Beltran e Gonzalez, di Barak e di Kayode ("Sempre nei nostri cuori"). Non sono mancate dediche da parte di Nzola, Arthur, Ikone, ma anche da tanti grandi ex viola come Vlahovic ("Ci hai lasciato troppo presto), Amrabat, Pezzella, Jovic, Odriozola e Benassi, che ha ricordato le tante incomprensioni avute, ma anche lo spessore umano del dirigente. Commovente la lettera di addio a Barone di capitan Biraghi: "Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi avete fatto questo brutto scherzo di andarvene via senza salutarmi!", ha scritto su Instagram.

"Negli ultimi anni il nostro rapporto era diventato talmente forte che ci facevamo scudo uno con l'altro contro le moltissime critiche che abbiamo subito io e te! Ti voglio bene e farò di tutto per portare avanti e far avverare i sogni che avevi tu per la nostra Fiorentina! - conclude Biraghi nella sua lettera social - Per me e la squadra è stato un duro colpo, poi senza neanche avvisarci che te ne andavi! Ma ti perdoniamo perché tutto quello che hai fatto per noi sarà irripagabile per la vita! Ti saluto adesso che devo portare avanti la nostra missione! Ciao joe. Il tuo cap".

TUTTI I MESSAGGI SOCIAL PER JOE BARONE