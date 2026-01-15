Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
FIORENTINA

Fiorentina, si presenta Solomon: "Qui per giocare, non per parlare di politica. Ci salveremo"

L'israeliano, nuovo acquisto viola: "Italia grande squadra, merita di qualificarsi ai Mondiali"

15 Gen 2026 - 12:41
© Getty Images

© Getty Images

Ha già esordito e fatto anche bene. Oggi, però, era il giorno della presentazione ufficiale e l'occasione anche per chiudere sul nascere una brutta polemica: "Non sono qui per parlare di politica o altro, sono qui per giocare a calcio. Non mi hanno sorpreso i fischi a Roma contro la Lazio, succedeva anche in Spagna". Parole e musica di Manor Solomon, esterno israeliano della Fiorentina. E ancora: "Sono Israeliano, ebreo, amo il mio paese ma voglio lasciare la politica da parte e concentrarmi solo sul calcio", ha detto al Viola Park a Bagno a Ripoli. 

"Quando è arrivata l'opportunità e ho visto la classifica ho detto: 'non ci credo che la Fiorentina sia ultima' - ha spiegato -. Poi ho visto che è un club con una grande storia. E' una grande sfida per me e nei prossimi mesi affronteremo una grande missione: penso che riusciremo a restare in Serie A e poi ripartiremo costruendo un bel progetto".

Infine un pensiero sull'Italia, affrontata nelle qualificazioni Mondiali con la maglia della nazionale israeliana: "L'Italia è una grandissima squadra e certamente può qualificarsi. Penso spesso alla partita persa contro di loro 4 a 3. L'Italia merita di qualificarsi".

solomon
fiorentina

Ultimi video

01:49
DICH DI FRANCESCO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

01:35
Il Como e le milanesi

Il Como e le milanesi

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

01:33
Juventus, ora si fa dura

Juventus, gennaio decisivo: il calendario tra campionato e Champions

01:55
Stasera Como-Milan

Milan, stasera la sfida in casa del Como

01:59
MCH LIPSIA-FRIBURGO MCH

Lipsia-Friburgo 2-0

01:32
MCH COLONIA-BAYERN 1-3 MCH

Colonia-Bayern 1-3: Kompany sempre più primo

01:15
MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

01:33
DICH RRAHMANI POST NA-PAR 14/1 DICH

Rrahmani: "Dobbiamo essere più veloci e più concreti. È mancato il gol"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

02:38
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

02:10
DICH SOTTIL POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH EDL

Lecce, Sottil: "Peccato per il gol nei minuti finali. C'è un po' di amarezza"

01:49
DICH DI FRANCESCO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

I più visti di Fiorentina

Orsolini-Posch: colpo esterno del Bologna, la Fiorentina non sa più vincere

Fiorentina, i retroscena sul cambio di capitano: perché (e come) Ranieri ha perso la fascia

DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

Duro comunicato della Curva Fiesole: "Commisso il grande colpevole di questo scempio, via chi non ha i c..."

Il dg Ferrari annuncia Paratici: "Presto un nuovo dirigente, la salvezza è possibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:15
Atalanta, Palladino: "Con Raspadori più soluzioni, completa l'attacco"
13:45
Cataldi: "Spero di portare la Lazio più in alto possibile"
12:41
Serie A, Marchetti arbitra Pisa-Atalanta
12:40
Fiorentina, Brescianini: "Traversa con il Milan? Non ho dormito per tre notti"
12:10
L'ex Danilo: "Juve la squadra più importante della mia carriera"