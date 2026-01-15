Fiorentina, si presenta Solomon: "Qui per giocare, non per parlare di politica. Ci salveremo"

Ha già esordito e fatto anche bene. Oggi, però, era il giorno della presentazione ufficiale e l'occasione anche per chiudere sul nascere una brutta polemica: "Non sono qui per parlare di politica o altro, sono qui per giocare a calcio. Non mi hanno sorpreso i fischi a Roma contro la Lazio, succedeva anche in Spagna". Parole e musica di Manor Solomon, esterno israeliano della Fiorentina. E ancora: "Sono Israeliano, ebreo, amo il mio paese ma voglio lasciare la politica da parte e concentrarmi solo sul calcio", ha detto al Viola Park a Bagno a Ripoli.