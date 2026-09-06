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Fifa, Infantino sfida avversari e scandali e annuncia che si ricandiderà alla presidenza nel 2027

06 Set 2026 - 14:32
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Gianni Infantino © Getty Images

Gianni Infantino © Getty Images

Gianni Infantino è pronto a correre ancora una volta per la presidenza della Fifa. La conferma ufficiale è arrivata oggi attraverso un suo portavoce: “Il presidente della FIFA ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni che si terranno nella primavera del 2027". Eletto per la prima volta nel 2016 come successore di Sepp Blatter, Infantino è stato poi riconfermato presidente nel 2019 e nel 2023: l'anno prossimo correrà dunque per il suo quarto mandato, sfidando l'avversione delle Federazioni a lui contrarie (la Uefa in primis) dopo la contestata gestione dei Mondiali 2026 in Messico, Canada e Usa e lo scandalo del fallito progetto di cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali della prossima rassegna iridata. I candidati che vorranno sfidarlo dovranno dichiarare la propria intenzione di partecipare alle elezioni della prossima primavera entro il 18 novembre di quest'anno.

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