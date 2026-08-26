Fifa, strappo della Figc: Malagò ritira il sostegno a Infantino per le elezioni 2027

Proprio oggi Infantino aveva incassato il sostegno di Zanetti, Cambiasso e Pastore in una lettera pubblicata sui social dal vicepresidente dell'Inter mentre qualche giorno fa alcune Fifa Legends, Veron, Pires e Silvestre, avevano chiesto un cambio alla guida della Fifa. Nel frattempo la Uefa starebbe pensando di ritirare il boicottaggio verso il numero uno del calcio mondiale, avendo avuto garanzie che il piano del private equity non verrà più presentato.