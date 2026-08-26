Fifa, strappo della Figc: Malagò ritira il sostegno a Infantino per le elezioni 2027

Uefa, che bordate a Infantino: "Nessuna fiducia in lui, lavoriamo per costruire una Fifa migliore"
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La Federazione italiana gioco calcio (Figc) ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027.
La scelta - si apprende in Federcalcio - intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente, Aleksander Ceferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali.
"Continueremo a lavorare al fianco dell'Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - afferma in una dichiarazione il presidente federale, Giovanni Malagò -; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino a ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".
Proprio oggi Infantino aveva incassato il sostegno di Zanetti, Cambiasso e Pastore in una lettera pubblicata sui social dal vicepresidente dell'Inter mentre qualche giorno fa alcune Fifa Legends, Veron, Pires e Silvestre, avevano chiesto un cambio alla guida della Fifa. Nel frattempo la Uefa starebbe pensando di ritirare il boicottaggio verso il numero uno del calcio mondiale, avendo avuto garanzie che il piano del private equity non verrà più presentato.
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