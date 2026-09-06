Palermo, Filippo Inzaghi: "Temo la Sampdoria, dobbiamo dare continuità ai risultati"

"Dobbiamo avere grande entusiasmo, ma essere consapevoli che domani ci aspetta una partita complicatissima. Temo molto la sfida con la Sampdoria: è una squadra che ha acquistato elementi molto forti e che alla fine lotterà per le prime posizioni quando avrà tutti gli effettivi a disposizione". Lo ha detto l'allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, in vista del posticipo della terza giornata di Serie B in programma domani alle 20.30 allo stadio Barbera contro la Sampdoria. "Era da più di sessant'anni che il Palermo non partiva così: in tre partite abbiamo segnato dieci gol. Dobbiamo dare continuità a queste quattro vittorie e tenercele strette - ha aggiunto il tecnio rosanero - Per me non esistono titolari e riserve. Quelli che subentrano, i cinque cambi, sono coloro che determinano le gare. Se vogliamo segnare di più, dobbiamo rischiare qualcosa in più. Sono convinto che questa squadra debba pensare a fare un gol in più dell'avversario, pur senza perdere l'attitudine difensiva".