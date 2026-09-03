IL CASO

Fifa al contrattacco: "Da Uefa campagna diffamatoria contro Infantino"

Continua il botta e risposta a distanza tra i due massimi organi della politica del pallone intorno alla figura di Infantino 

03 Set 2026 - 22:02
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La Fifa ha accusato la Uefa di una "campagna diffamatoria contro di essa e la sua dirigenza" in merito al piano, poi abbandonato, del presidente Gianni Infantino di cedere quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Lo riferisce la Bbc ricordando che la scorsa settimana, l'organo di governo del calcio europeo ha depositato documenti legali negli Stati Uniti chiedendo alla Fifa di divulgare prove e documenti nell'ambito di una potenziale azione penale in Svizzera. In una drammatica escalation della controversia, la Uefa ha accusato Infantino di "gestione criminale" e di aver promosso "un prezzo fraudolento fuori mercato a proprio vantaggio" in relazione al progetto Fifa Forward Enterprise (Ffe), ora accantonato. Tuttavia, la Fifa ha ora risposto con documenti depositati presso un tribunale statunitense - e visionati dalla BBC - chiedendo che un tribunale "si opponga" alla richiesta entro la fine del mese. La Fifa sostiene che l'argomentazione della Uefa "presenta un difetto fondamentale" e "carenze legali". 

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"La Uefa chiede l'acquisizione di prove a supporto di un procedimento penale estero inesistente e che la Uefa stessa ammette di non avere l'autorità di avviare. Nonostante questo problema preliminare, la Uefa chiede a questo tribunale di autorizzare un'ampia acquisizione di prove sulla FFE", si legge ancora sulla Bbc. Ha affermato di aver "chiarito" che la creazione della FFE era "solo una proposta", aggiungendo che avrebbe potuto procedere solo a condizione che la maggioranza delle federazioni affiliate la sostenesse e che "avesse le necessarie approvazioni del Consiglio Fifa".

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"Anziché partecipare a questo processo democratico, la Uefa ha rilasciato un comunicato stampa, l'inizio di una campagna diffamatoria durata settimane contro la Fifa e la sua dirigenza", ha scritto nel documento depositato in tribunale. La Uefa ha inoltre affermato che la "motivazione economica" della Uefa era quella di impedire ai paesi più piccoli di avere la "forza finanziaria necessaria per competere con l'élite europea". "Se il calcio si rafforza nei paesi in via di sviluppo, la competizione globale aumenta, il che in definitiva riduce il potere di mercato della UEFA e aumenta la concorrenza per i suoi tornei di punta", ha dichiarato la Fifa.

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