Fifa al contrattacco: "Da Uefa campagna diffamatoria contro Infantino"

La Fifa ha accusato la Uefa di una "campagna diffamatoria contro di essa e la sua dirigenza" in merito al piano, poi abbandonato, del presidente Gianni Infantino di cedere quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Lo riferisce la Bbc ricordando che la scorsa settimana, l'organo di governo del calcio europeo ha depositato documenti legali negli Stati Uniti chiedendo alla Fifa di divulgare prove e documenti nell'ambito di una potenziale azione penale in Svizzera. In una drammatica escalation della controversia, la Uefa ha accusato Infantino di "gestione criminale" e di aver promosso "un prezzo fraudolento fuori mercato a proprio vantaggio" in relazione al progetto Fifa Forward Enterprise (Ffe), ora accantonato. Tuttavia, la Fifa ha ora risposto con documenti depositati presso un tribunale statunitense - e visionati dalla BBC - chiedendo che un tribunale "si opponga" alla richiesta entro la fine del mese. La Fifa sostiene che l'argomentazione della Uefa "presenta un difetto fondamentale" e "carenze legali".