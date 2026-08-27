Uefa-Fifa, la battaglia continua: "Pronti ad azione penale contro Infantino"

"Una cattiva gestione di tipo criminale": così la Uefa definisce la condotta di Infantino e "possibilmente, altri funzionari e consulenti Fifa" nel progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale. Nel lungo documento legale con cui la Uefa chiede alla Corte Usa l'accesso ai documenti di due societa' Fifa in vista di una denuncia penale in Svizzera, la Uefa sottolinea che il progetto Ffe "era in realtà un veicolo per Infantino e la sua ristretta cerchia per acquisire una partecipazione permanente e trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA, a scapito della FIFA stessa"