Lecce, Di Francesco: :"Importante avere il giusto approccio a Cagliari"

Dimenticare e mettere alle spalle il brutto ko subito contro la Roma. Il Lecce di Eusebio di Francesco vola a Cagliari per ritrovare fiducia e punti dopo il rovescio casalingo, ripartendo dal secondo tempo disputato contro i capitolini. "Quella contro la Roma è stata una gara particolare - ammette il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - Indipendentemente dalle scelte che non hanno avuto un grande successo, a fare la differenza è stato l'approccio. Una squadra senza furore fa fatica a disputare gare importanti, abbiamo bisogno di questo spirito battagliero: quello che conta è stare dentro la partita". Una gara che potrebbe registrare qualche novità iniziale, con i nuovi arrivati in rampa di lancio per una maglia da titolare. Di Francesco non lo esclude: "Ho un esterno di sinistra a disposizione - dice - Monteiro sta bene fisicamente, un giocatore che ha un'ottima condizione fisica, così come Fatah che sta crescendo. Tutti possono essere protagonisti, ed Ilic, così come Monteiro potrebbero giocare dall'inizio. Continuo a valutare diverse situazioni per affrontare al meglio questa gara". Scontata la presenza nel reparto offensivo di Stulic, con Geubbels fermo ai box per infortunio. "Stulic sta bene, si sta allenando alla grande e partirà lui dall'inizio - conferma. Anche Esteban può avere delle possibilità a partita in corso, si sta allenando bene, deve crescere tanto, ma sta dimostrando di avere dei valori". E le motivazioni, dopo la sconfitta interna subita, possono risultare determinanti. "Tutti possono essere protagonisti, fa la differenza anche chi gioca meno - prosegue. Se ci si allena a mille all'ora arriva l'opportunità. Chi fa questo lavoro non può non avere motivazioni". Infine un passaggio sul Cagliari: "Hanno trovato un assetto tattico, sono meno camaleontici rispetto alla scorsa stagione. Posso aspettarmi di tutto, hanno messo dentro tanti giovani di qualità, ma è una gara da prendere con cautela. E' necessario approcciare nella giusta maniera la gara, giochiamo in un contesto non facile, davanti a un grande pubblico", conclude Di Francesco.