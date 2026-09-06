Udinese, Runjaic: "Lazio cercherà di vincere, serve grande prestazione"

La Lazio arriva a Udine "per fare tre punti e noi faremo tutto quello che è in nostro potere per ottenere i punti, non siamo i favoriti ma siamo in casa davanti ai nostri tifosi, servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo". Così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, in conferenza stampa alla vigilia del match interno con la Lazio. "Se entriamo nel giusto ritmo durante la gara possiamo creare le occasioni per segnare. Magari non sarà una gara troppo tattica, siamo due squadre che comunque cercano di giocare a calcio", ha aggiunto.