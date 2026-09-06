MLS, Messi si consola con un assist dopo addio a nazionale argentina

06 Set 2026 - 14:08
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Un assist e mezzo per dimenticare il recente, e doloroso, addio alla nazionale argentina. Lionel Messi è risultato decisivo nel 2-2 tra la sua Inter Miami e l'Atlanta United. Prima ha servito Casemiro su calcio d'angolo, consentendo al brasiliano di portare in vantaggio l'Inter Miami al 32', poi in pieno recupero del primo tempo ha innescato l'azione che ha portato al 2-1 di Suarez, dopo il provvisorio pareggio di Almiron per Atlanta. All'86 Embolo ha trasformato il rigore del 2-2 per gli ospiti.

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