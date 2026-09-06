Gattuso: "La Coppa Italia una mazzata ma la Lazio ha reagito"

06 Set 2026 - 15:15
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"Siamo partiti non benissimo con la partita di Coppa Italia, però diciamo che è stata una bella mazzata. L'abbiamo pagata però abbiamo avuto la capacità di reagire subito". Così il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, a Sky Sport. "Sarei ipocrita a dire che non pesa il clima ambientale - ha aggiunto riferendosi allo sciopero dei tifosi allo stadio -. Pesa, è un dato di fatto. Perché giochi in uno stadio bello come l'Olimpico e non avere i tuoi tifosi che ti appoggiano, dopo un gol andare sotto la curva o sentire anche i fischi quando le cose vanno male. Quello penso sia normale, faccia parte del nostro lavoro. È la cosa in più, il calcio senza tifosi non è calcio. È un altro sport". Gattuso ha poi concluso: "Noi dobbiamo essere bravi in questo, io lo sapevo che c'erano queste difficoltà. L'unica strada è quella di continuare, essere bravi e farci trovare pronti. Speriamo che un giorno tutto questo finirà e verrà data la possibilità di riabbracciare i nostri tifosi che ci potranno dare una mano. In questo momento possiamo fare poco, si parla e bisogna rispettare la loro scelta perché sono coerenti. Questo è un dato di fatto. Posso solo che accettare col sogno che un giorno l'Olimpico si vedrà pieno dei nostri tifosi".

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