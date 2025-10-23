Roma, Gasperini: "Tanti non segnano da molto, serve un esame di coscienza"

Sconfitta e delusione per Gasperini che perde la seconda di fila in Europa in casadi Redazione
La Roma non riesce a uscire dalla crisi, col secondo ko di fila tra Europa League e campionato. E la seconda sconfitta di fila in Europa tra le mura amiche non fa di certo piacere al tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini che ai microfoni di Sky si è detto amareggiato: "Dybala ha detto che la squadra è moscia e che abbiamo sottovalutato la partita? Non sono d'accordo, ci abbiamo provato e nel secondo tempo abbiamo tenuto fino al 90'. Siamo stati mosci nelle conclusioni, bisogna farsi un esame di coscienza perché c'è chi non segna da tanto. Ci sono dei problemi, pur attaccando a lungo e stando nell'area. È una sconfitta che deve farci riflettere".
"Abbiamo perso un paio di palloni, ma la difesa ci tiene in piedi perché in difficoltà sono bravi dietro a impedire le ripartenze e dare spazi grandi" le parole dell'allenatore.
Poi ha aggiunto: "La fiducia viene dalle prestazioni e dai risultati, dalle occasioni che crei. Potevamo essere più incisivi e c'è da riflettere perché non era una partita senza possibilità, con una squadra che si chiude come in campionato, perché c'era la possibilità di giocare bene e meglio in attacco, con coralità. Dobbiamo migliorare in avanti, se no per quanto si dice e si crea è troppo poco".
Poi l'ennesima tirata d'orecchie ai suoi: "Questi sono i giocatori, tutti insieme dobbiamo fare qualcosa in più. Ho visto delle prestazioni buone nonostante la sconfitta, ma perdi e si vede solo quello. Andare in svantaggio non è positivo, quando segniamo prima vinciamo e subire ti mette in difficoltà. Ci sono partite e partite, ma anche in partite come questa se non segni ti devi preoccupare e serve una mossa diversa".