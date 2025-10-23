Roma, Gasperini: "Tanti non segnano da molto, serve un esame di coscienza"

La Roma non riesce a uscire dalla crisi, col secondo ko di fila tra Europa League e campionato. E la seconda sconfitta di fila in Europa tra le mura amiche non fa di certo piacere al tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini che ai microfoni di Sky si è detto amareggiato: "Dybala ha detto che la squadra è moscia e che abbiamo sottovalutato la partita? Non sono d'accordo, ci abbiamo provato e nel secondo tempo abbiamo tenuto fino al 90'. Siamo stati mosci nelle conclusioni, bisogna farsi un esame di coscienza perché c'è chi non segna da tanto. Ci sono dei problemi, pur attaccando a lungo e stando nell'area. È una sconfitta che deve farci riflettere".