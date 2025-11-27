Europa League: l'Aston Villa aggancia la vetta, poker del Lille

La 5a giornata della League Phase di Europa League crea una coppia di testa, visto che il ko del Midtjylland (2-1 a Roma) consente all'Aston Villa di agganciarlo: Emery batte 2-1 lo Young Boys, doppietta per Malen. Affondano il Celta Vigo e il Feyenoord, sconfitte da Ludogorets (3-2) e Celtic (3-1), mentre il Porto di Farioli ne fa tre al Nizza. Poker e grande vittoria del Lille sulla Dinamo Zagabria (4-0), pareggiano Friburgo e Fenerbahçe.