Europa League: l'Aston Villa aggancia la vetta, poker del Lille

Malen trascina Emery a quota 12 punti, è aggancio al Midtjylland. I francesi dilagano con la Dinamo Zagabria, tris del Portodi Redazione
© Getty Images
La 5a giornata della League Phase di Europa League crea una coppia di testa, visto che il ko del Midtjylland (2-1 a Roma) consente all'Aston Villa di agganciarlo: Emery batte 2-1 lo Young Boys, doppietta per Malen. Affondano il Celta Vigo e il Feyenoord, sconfitte da Ludogorets (3-2) e Celtic (3-1), mentre il Porto di Farioli ne fa tre al Nizza. Poker e grande vittoria del Lille sulla Dinamo Zagabria (4-0), pareggiano Friburgo e Fenerbahçe.
Aston Villa-Young Boys 2-1
Marcatori: 27' e 42' Malen (A), 45' st Monteiro (Y).
Note: match temporaneamente sospeso, dopo i due gol, per lancio di oggetti verso Malen (A).
Porto-Nizza 3-0
Marcatori: 1' e 33' Gabri Veiga (P), 16' st Aghehowa rig. (P).
Lille-Dinamo Zagabria 4-0
Marcatori: 21' Felix Correia (L), 36' Mukau (L), 23' st Igamane (L), 41' st André (L).
Feyenoord-Celtic 1-3
Marcatori: 11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-jun (C), 43' Hatate (C), 37' st Nygren (C).
Fenerbahçe-Ferencvaros 1-1
Marcatori: 20' st Varga (Fer), 23' st Talisca (Fen).
Note: espulso Duran (Fen) al 47' st.
Viktoria Plzen-Friburgo 0-0
Ludogorets-Celta Vigo 3-2
Marcatori: 11' (R), 4' st e 17' st (R) Stanic (L), 25' st Pablo Duran (C), 51' st El Abdellaoui (C).
Paok-Brann 1-1
Marcatori: 19' st Ivanusec (P), 44' st Kornvig (B).
Note: Pavlenka (P) para un rigore a Kornvig (B) al 18'.