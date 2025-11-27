Logo SportMediaset

Europa League

Un gol che vale doppio: prima rete con il Panathinaikos e in Europa per l'ex Milan Calabria

L'ex capitano del Milan è risultato decisivo nella vittoria del Panathinaikos contro lo Sturm Graz firmando la rete del definitivo 2-1.

27 Nov 2025 - 23:31
Davide Calabria decide il match tra Panathinaikos e Sturm Graz con il suo primo gol con la maglia del club greco e il primo in carriera in una competizione europea. Un gol da attaccante vero: l'ex Milan riceve palla, evita un avversario con un sombrero e trova l'incrocio dei pali con un esterno perfetto, che la difesa svizzera non riesce a intercettare. Il primo gol non si scorda mai, e difficilmente poteva essere più bello. 

