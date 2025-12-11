Logo SportMediaset

Calcio
Europa League
europa e conference

Europa e Conference League: Roma e Bologna per confermarsi, Fiorentina per riprendersi

Giallorossi e felsinei saranno impegnati in trasferta, contro Celtic e Celta Vigo. I viola ospitano la Dinamo Kiev

di Redazione
11 Dic 2025 - 08:12

Archiviata la due giorni di Champions League, è tempo di scendere in campo anche per le italiane in Europa League e in Conference League. La Roma di Gasperini sarà impegnata nella trasferta contro il Celtic a Glasgow, dove un mese fa ha battuto i Rangers, mentre il Bologna di Italiano giocherà in casa del Celta Vigo, con l’obiettivo di sorpassarlo in classifica. Appuntamento interno invece per la Fiorentina di Vanoli: al Franchi arriva la Dinamo Kiev.  

CELTIC-ROMA: GASPERINI RITROVA WESLEY E ANGELINO
Reduce da due importanti vittorie europee contro i Rangers e il Midtjylland, la Roma torna a Glasgow per il sesto turno della League Phase di Europa League. I giallorossi sono infatti chiamati a sfidare il Celtic al “Paradise”, dove la squadra di Gian Piero Gasperini si presenta con 9 punti in classifica, a +2 proprio sugli scozzesi ora allenati da Wilfried Nancy. L’obiettivo è quello di archiviare immediatamente il ko rimediato nell’ultimo weekend in Serie A sul campo del Cagliari e tornare a scalare la classifica nel torneo continentale. Per farlo, la Roma potrà contare sul rientro di Wesley e sul ritorno anche di Angelino. Lo spagnolo è stato infatti inserito nella lista dei convocati a due mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta e contro il Celtic potrebbe anche iniziare a collezionare qualche minuto, magari nel finale. Per quanto riguarda la formazione, Gasperini dovrebbe puntare su una difesa a tre formata da Mancini, Ndicka ed Hermoso, a protezione di Svilar. Sugli esterni dovrebbero invece agire Wesley e Celik (squalificato in campionato), con Pisilli e Cristante (in vantaggio su El Aynaoui) in mezzo al campo. Davanti spazio a Soulé e Pellegrini, con Dybala nel ruolo di falso nueve: l’argentino è in vantaggio su Ferguson. Il kick-off sarà alle ore 21:00. 

CELTA VIGO-BOLOGNA: ITALIANO CERCA CONFERME
Atteso domenica dal big match di Serie A contro la Juventus e settimana prossima dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, il Bologna deve prima concentrarsi sull’impegno in Europa League contro il Celta Vigo. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono infatti attesi al Balaídos, dove potranno provare a sorpassare in classifica proprio gli spagnoli. I felsinei hanno accumulato fin qui 8 punti, frutto anche dell’ultimo convincente successo contro il Salisburgo, mentre il Celta Vigo di punti nel maxi-girone ne ha conquistati già 9. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00, con Italiano che dovrà fare i conti con diverse assenze: Freuler, Skorupski, Vitik e Casale non sono stati convocati, mentre De Silvestri, Immobile e Sulemana non fanno parte della lista UEFA. In campo dovrebbe allora vedersi Ravaglia in porta, con Heggem e Lucumì chiamati agli straordinari in difesa: non dovesse farcela il colombiano, potrebbe essere adattato Lykogiannis. Holm e Miranda dovrebbero poi agire come terzini, mentre a centrocampo si dovrebbero vedere Pobega e Moro. La trequarti sarà affidata probabilmente al terzetto formato da Orsolini, Odgaard e Dominguez (inserito in lista prima della gara col Salisburgo), con Dallinga favorito su Castro nel ruolo di prima punta. In dubbio Ferguson, per un problema a un ginocchio. 

FIORENTINA-DINAMO KIEV: VANOLI CHIEDE CORAGGIO ALLA SQUADRA
Ultima in campionato, dove è stata surclassata anche dal Sassuolo nel fine settimana appena trascorso, la Fiorentina è chiamata a mostrare una reazione quanto meno in Conference League. I viola ospiteranno infatti la Dinamo Kiev nella gara valida per la quinta giornata della League Phase, con la partita che avrà inizio alle ore 18:45 al Franchi. Oltre che in Serie A, i gigliati stanno faticando anche in Europa, dove sono infatti reduci da due sconfitte contro Mainz e AEK Atene: 6 i punti conquistati fin qui dalla squadra che prima era di Pioli e che ora è di Vanoli, ma che non è riuscita ancora a scuotersi, nonostante il cambio di allenatore. L’ex tecnico del Torino chiede coraggio ai suoi ragazzi, per affrontare un avversario che di punti in classifica ne ha 3 e che arriva dal ko europeo contro l’Omonia Nicosia. Tra i pali dovrebbe collocarsi De Gea, schermato da Viti, Comuzzo e Pongracic. A centrocampo spazio invece a Mandragora (reduce dal rigore segnato proprio contro il Sassuolo), Ndour e Nicolussi Caviglia (in ballottaggio con Fagioli), con Dodò e Fortini sulle fasce. Davanti il tandem dovrebbe essere poi composto da Dzeko e Piccoli (in panchina Kean). Nel caso in cui Vanoli dovesse invece decidere di giocare con un trequartista, il posto in campo potrebbe prenderlo uno tra Gudmundsson e Fazzini.

Calabria, che gol! La prima rete europea dell'ex Milan arriva a 28 anni ed è un gioiello

