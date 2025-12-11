Europa e Conference League: Roma e Bologna per confermarsi, Fiorentina per riprendersi

FIORENTINA-DINAMO KIEV: VANOLI CHIEDE CORAGGIO ALLA SQUADRA

Ultima in campionato, dove è stata surclassata anche dal Sassuolo nel fine settimana appena trascorso, la Fiorentina è chiamata a mostrare una reazione quanto meno in Conference League. I viola ospiteranno infatti la Dinamo Kiev nella gara valida per la quinta giornata della League Phase, con la partita che avrà inizio alle ore 18:45 al Franchi. Oltre che in Serie A, i gigliati stanno faticando anche in Europa, dove sono infatti reduci da due sconfitte contro Mainz e AEK Atene: 6 i punti conquistati fin qui dalla squadra che prima era di Pioli e che ora è di Vanoli, ma che non è riuscita ancora a scuotersi, nonostante il cambio di allenatore. L’ex tecnico del Torino chiede coraggio ai suoi ragazzi, per affrontare un avversario che di punti in classifica ne ha 3 e che arriva dal ko europeo contro l’Omonia Nicosia. Tra i pali dovrebbe collocarsi De Gea, schermato da Viti, Comuzzo e Pongracic. A centrocampo spazio invece a Mandragora (reduce dal rigore segnato proprio contro il Sassuolo), Ndour e Nicolussi Caviglia (in ballottaggio con Fagioli), con Dodò e Fortini sulle fasce. Davanti il tandem dovrebbe essere poi composto da Dzeko e Piccoli (in panchina Kean). Nel caso in cui Vanoli dovesse invece decidere di giocare con un trequartista, il posto in campo potrebbe prenderlo uno tra Gudmundsson e Fazzini.