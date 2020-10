Polveriera Celtic, Lennon accusa: "C'è una talpa nello spogliatoio"

EUROPA LEAGUE

A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Milan, è scoppiato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio del Celtic. Il tecnico Neil Lennon ha denunciato la presenza di una ‘talpa’, che avrebbe comunicato ai media la formazione anti-Rangers. “Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti” il suo duro attacco dopo la sconfitta nell'Old Firm. Getty Images

Il Milan che giovedì a Glasgow scenderà in campo per la prima giornata della fase a gironi vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby e il primato solitario in classifica. I rossoneri si troveranno di fronte una squadra sull'orlo di una crisi di nervi, dopo la rovinosa sconfitta nel derby contro i Rangers, che ora guidano la classifica con 4 punti di vantaggio proprio sui cugini che hanno disputato una gara in meno. Il Celtic ha vinto gli ultimi 9 scudetti di fila e va alla caccia del decimo, che rappresenta un record per il calcio scozzese.