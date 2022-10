Lazio, Sarri dopo lo Sturm Graz: "Arbitraggio palesemente non all'altezza"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il 2-2 contro lo Sturm Graz: "Più vicini a vincerla in 10 che a perderla"

La Lazio di Sarri non è andata oltre il 2-2 in casa contro lo Sturm Graz in Europa League in un gruppo F equilibratissimo, recuperato due volte e costretto a giocare in 10 per tutto il secondo tempo. "Una prova di carattere, in 11 contro 11 abbiamo dominato - ha commentato Sarri a fine partita -. Abbiamo fatto una ingenuità con del nervosismo provocato da un arbitro palesemente non all'altezza a questi livelli".

"Anche sul gol del pareggio dello Sturm Graz c'è un fallo palese su Gila, ma mi tengo il carattere della squadra perché giocare 50 minuti in inferiorità numerica in Europa è difficile. Siamo stati più vicini a vincerla che a perderla - ha continuato Sarri - e per quanto visto sono soddisfatto".

"Ho visto un gruppo di giocatori concentrati sulla partita, ero stato chiaro perché queste partite si giocano in 15-16 giocatori".

Ora in campionato c'è l'Udinese: "Arriveremo stanchi, ma questo è il calcio moderno usa e getta. Per fare i Mondiali in Qatar hanno reso le competizioni europee infattibili".