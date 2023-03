Friburgo, Streich: "Juventus favorita, contento della stima di Allegri"

VERSO JUVE-FRIBURGO

Il tecnico tedesco alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League: "Saranno concentrati e aggressivi dopo la sconfitta di Roma"

Christian Streich prova a mettere pressione alla Juventus alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League: "Loro sono i favoriti - le parole del tecnico del Friburgo in conferenza stampa -. In Italia, a Torino, ci si aspetta che la Juventus vada avanti, ma nel calcio niente è sicuro. Veniamo qui per un buon risultato e per giocare un buon calcio. Domani vedremo come andrà la prima parte di questa sfida".

Il tecnico tedesco ha poi analizzato il momento degli avversari: "Hanno vinto il derby, ma arrivano dal ko di Roma e credo che saranno concentrati e aggressivi dopo quella sconfitta. Ho la sensazione che saranno molto attenti, anche se credo che avranno comunque pressione. La vittoria dell'Europa League è un loro obiettivo e cercheranno di batterci. Inoltre giocano in casa, i tifosi si aspettano una vittoria, ma faremo in modo che non sia facile per loro ottenerla".

Nel corso della sua conferenza Max Allegri si è complimentato con Streich: "Ho visto tantissime sue partite, ho visto tantissime Juventus diverse in questi anni. Mi ha fatto dei bei complimenti e lo ringrazio, sono contento della sua stima e sono contento di confrontarmi con allenatori così importanti. È fantastico essere arrivati a questo livello, ma comunque non è un'amichevole di inizio stagione e vogliamo qualificarci".

L'allenatore è poi tornato a parlare della Super League, argomento su cui aveva stuzzicato la Juve nei giorni scorsi: "I regolamenti ora sono ben studiati. Sono convinto che alcuni grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze attuali, dovrebbero organizzarsi in modo da non ritrovarsi con problemi finanziari. Ci sono grandi club che non sono in una buona situazione finanziaria, la cosa più importante è che si mettano in regola. Quando club più piccoli finiscono in situazioni finanziarie difficili per loro è difficile. I club più grandi devono abbinare solidità finanziaria a buone prestazioni, senza abbandonarsi a fantasie irreali e poco solidali verso altri club".

Infine un commento sul caos biglietti legato alla sfida dello Stadium. Nei giorni scorsi, infatti, 1400 tifosi del Friburgo avevano acquistato i tagliandi per i settori riservati ai tifosi di casa tramite le membership bianconere, una possibilità non contemplata dai regolamenti Uefa e che pertanto ha spinto la Juventus ad annullarne la validità: "Io amo l'Italia, ci vengo sempre volentieri. Due anni fa ero in bici in Piemonte ed è stato bellissimo. La delusione per i biglietti non concessi ai tifosi è grande: per me l'Italia è come la Germania, il massimo, è un peccato che tanti non siano potuti venuti a Torino. Non è una città straniera: Friburgo è vicina a Torino come Colonia, la sentiamo vicina, è triste questa decisione".

GRIFO: "HO PARLATO CON BONUCCI. SERIE A? ERA UN SOGNO, MA ORA..."

Anche Vincenzo Grifo era presente alla conferenza della vigilia: "Quanto è importante per me questa sfida? Ho fatto tante gare in Nazionale che sono andate bene, ho fatto anche un paio di gol. Son tanti anni che sono in azzurro, i tifosi conoscono il mio nome, non si tratta di me, ma della squadra. Sono felice di essere qui e speriamo di fare una bella partita. Io qui sto bene, in estate ho rinnovato, la squadra mi supporta, la città mi stima. La Serie A è un sogno, l'ho detto tante volte, ma lo era più da bambino. A Friburgo sto bene e stiamo facendo molto bene, stiamo facendo una bellissima stagione ed è la cosa importante: sono in forma e voglio dimostrarlo domani. Se ho parlato con qualcuno? Mi sono scritto con Bonucci, 'come stai tutto bene', ma non avevo tanti contatti per il resto. Sono bravi ragazzi che vogliono dimostrarlo... In Nazionale ci capiamo bene".