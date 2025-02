Ranieri: "Tutti recuperati. Dovbyk sta meglio, i ragazzi mi seguono dal primo giorno"

Dopo l'1-1 dell’andata al do Dragão, la Roma ospita il Porto per l'assalto agli ottavi di Europa League. Claudio Ranieri ha presentato così la sfida: "Fino a ora ho recuperato tutti i giocatori. Domani decido chi mandare in campo. Il reclamo del club nei confronti dell'Uefa? Non mi interessano queste cose, l'arbitro è un giovane talento francese, ha fatto la finale dell'Europeo e mi ha arbitrato anche in Ligue 1. Un arbitro bravissimo, in oltre 200 partite non ho mai detto nulla sugli arbitri, fanno un mestiere difficilissimo. Per quanto ci riguarda ognuno ha quello che si merita, i purosangue si vedono alla fine. C’è ancora tanto da migliorare, conta quello che stanno facendo i ragazzi, hanno recuperato autostima, si divertono e giocano l'uno per l'altro. Dovbyk sta migliorando, alcune volte è un punto di riferimento e altre volte non riusciamo a dargli le giuste palle. Sono soddisfatto, solo con il lavoro si possono migliorare alcune situazioni", ha proseguito.