Friburgo, il tecnico Streich stuzzica la Juve: "Vogliono la Superlega per fare più soldi, gestiscano bene quelli che hanno"

Giovedì sera il suo Friburgo affronterà la Juventus sul campo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Intanto però il tecnico dei tedeschi Christian Streich infiamma la sfida dell'Allianz Stadium a parole. "Sono cresciuto con questi club da bambino e tutto era incredibile, avevano grandi giocatori. Poi però vedo cosa sta succedendo adesso, in particolare per grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito", ha detto in conferenza stampa dopo lo 0-0 in casa del Borussia Monchengladbach in Bundesliga. Poi arriva la stoccata: "I grandi club che vogliono fondare la Superlega per fare ancora più soldi, prima di tutto dovrebbero assicurarsi di gestire correttamente quelli che hanno".