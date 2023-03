Verso Juve-Friburgo, Allegri coccola Vlahovic: "I gol? Sono contento delle sue prestazioni"

VERSO JUVE-FRIBURGO

Le parole del tecnico bianconero nella conferenza della vigilia

© Getty Images Massimiliano Allegri sfida il Friburgo per andare nei quarti di Europa League. Partita d'andata allo Stadium: "Voglio vedere un atteggiamento positivo". In campo ci sarà Vlahovic nonostante l'astinenza da gol: "Io sono contento delle prestazioni di Dušan. È in continua crescita. Gli attaccanti vengono valutati per i goal fatti ma bisogna anche guardare alla prestazione. Come tutti i giocatori deve lavorare e migliorarsi". Pogba ancora in forse: "Domani capiremo se potrà essere a disposizione".

Su Vlahovic

"Io sono contento delle prestazioni di Dušan. È in continua crescita. Gli attaccanti vengono valutati per i goal fatti ma bisogna anche guardare alla prestazione. Come tutti i giocatori deve lavorare e migliorarsi".

Sull'atteggiamento

"Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno. Loro sono imbattuti in Europa League e invece per noi è importante vincere".

Sugli infortunati

"Pogba ha fatto un buon allenamento e domani capiremo se potrà essere a disposizione".

Su Bonucci

"Leo sta meglio e sono contento della sua prestazione. Domani dipenderà dalle condizioni di Alex Sandro e poi deciderò".

Su Di Maria

"Le partite si vincono di squadra, ma Angel è un giocatore straordinario e sta bene fisicamente perciò domani partirà titolare".

Sul tridente

"Non ho ancora deciso la formazione, perché avevamo qualche acciaccato. Devo cercare di gestire al meglio le forze".

Su Chiesa

"L'anno scorso abbiamo giocato con Chiesa centravanti, lo considero come un attaccante che parte dall'esterno ma ha tutte le caratteristiche per coprire tutti i ruoli offensivi".

Su Kean

"Moise sa benissimo di aver sbagliato, ha chiesto subito scusa appena rientrati in spogliatoi. Ha commesso un errore, ha pagato e ne uscirà più maturo".

Su Grifo

"È un buon giocatore, lo sta dimostrando. Fa goal, fa assist, è bravo sui calci piazzati. Giocatore di sicuro rispetto".

LE PAROLE DI KOSTIC

Sul Friburgo

"È una squadra molto compatta e solida, noi dobbiamo comandare tutte le fasi del gioco. Noi vogliamo vincere l'Europa League perché è il nostro obiettivo principale".

Sull'Europa League

"Conosco la competizione dallo scorso anno e l'ho già vinta con l'Eintracht. Noi vogliamo vincere l'Europa League".

Su Allegri

"Quando il mister dice qualcosa io devo sempre eseguirlo. Ora gioco meglio in fase difensiva rispetto a prima, devo ancora migliorare, ma per adesso va bene".