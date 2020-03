Getafe, dg Valverde: "Con l'Inter possibile sfida secca in campo neutro"

LA POSSIBILITA'

Inter-Getafe, sfida secca in campo neutro. Questa è la possibilità paventata da Clemente Villaverde, dg della squadra spagnola per la sfida valida per gli ottavi di Europa League rinviata dalla Uefa per le norme spagnole che vietano i voli da e per l'Italia. "Ringraziamo la Uefa per il sostegno ricevuto e accetteremo la loro decisione sulla disputa del match, anche se non sappiamo quale sarà. Potrebbe essere sfida secca in campo neutro".

"Abbiamo ricevuto una nota dalla UEFA che ci informa che la partita di domani non si giocherà - conferma l'ex dirigente dell'Atletico Madrid -. Ringraziamo la UEFA per tutto il sostegno ricevuto data l'attuale situazione di emergenza e accetteremo la loro decisione circa la disputa del match. Non sappiamo ancora che tipo di decisione sarà, ma confidiamo nel fatto che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte".

Diverse le opzioni vagliate dalla Uefa per il recupero del match, tra cui quella del campo neutro: "Esiste la possibilità che si giochi una partita secca in campo neutro. In ogni caso, accetteremo la decisione presa dalla UEFA. Tutte le parti hanno parlato in modo chiaro, nonostante le circostanze siano cambiate in fretta in questi giorni. Quel che è certo è che il Getafe lotterà sempre per essere in tutte le competizioni. Se il problema e' relativo al fatto che le due squadre si trovano a Milano e a Madrid, viste le circostanze, la logica fa pensare che non ci sia nelle citta' in cui non c'e' il problema - ha concluso - Bisogna trovare un posto e una soluzione".