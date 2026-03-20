Gasperini: "Visto il meglio e il peggio, subito un gol anomalo. Per certi traguardi mancati giocatori di spessore"

"Quando è mancato Dybala oltre a Soulé e Dovbyk? Nei supplementari c'era stanchezza in difesa, lì non potevo fare sostituzioni. E invece il Bologna ha cambiato tutto l'attacco. In questo momento, se penso anche a Como e a questa sera non ho molto da dire ai miei calciatori. I problemi in attacco ce li trasciniamo da inizio anno. Ero venuto in attacco a Roma con la speranza di proporre un certo tipo di gioco offensivo ma per tanti motivi questo non ci sono riuscito" ha aggiunto Gasperini.