ROMA

Gasperini: "Visto il meglio e il peggio, subito un gol anomalo. Per certi traguardi mancati giocatori di spessore"

Il tecnico giallorosso: "Non ho molto da dire ai miei calciatori, le assenze hanno pesato"

20 Mar 2026 - 01:15
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C'è grande delusione in casa Roma dopo l'eliminazione a opera del Bologna in Europa League. Il gol di Cambiaghi ha mandato all'aria la rimonta giallorossa per la disperazione di Gasperini: "Sicuramente è stata una partita avvincente, noi ne usciamo con grande rammarico - le parole del tecnico nel post a Sky Sport -. Oggi abbiamo visto il peggio e il meglio che potevamo fare. Penso sia davvero un peccato aver fatto certi errori. Anche sul primo gol dove è successo qualcosa di anomalo con Mancini che resta per terra (Rowe lo trattiene, ndr). Magari quando si alza il livello la fatica sentire, sempre in un contesto di cose fatte molto bene".

"Quando è mancato Dybala oltre a Soulé e Dovbyk? Nei supplementari c'era stanchezza in difesa, lì non potevo fare sostituzioni. E invece il Bologna ha cambiato tutto l'attacco. In questo momento, se penso anche a Como e a questa sera non ho molto da dire ai miei calciatori. I problemi in attacco ce li trasciniamo da inizio anno. Ero venuto in attacco a Roma con la speranza di proporre un certo tipo di gioco offensivo ma per tanti motivi questo non ci sono riuscito" ha aggiunto Gasperini.

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L'ultima parola è per Vaz: "Robinio è giovanissimo, su di lui pesa che il club ha fatto un investimento molto importante. Giocare a certi livelli è difficile, ci può dare una mano a gara in corso. Per puntare a certi traguardi ci sono mancati dei calciatori di grande spessore".

Derby italiano spettacolare in Europa League: le foto di Roma-Bologna

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